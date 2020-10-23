Pelé 80 anos: o dia em que o Rei vestiu a camisa do Fluminense

Crédito: Divulgação/Fluminense

O dia 23 de outubro é o momento em que o mundo do futebol reverencia o Rei. Nesta sexta-feira, Pelé completa 80 anos. Mesmo que oficialmente o maior jogador da história tenha atuado apenas por Santos e New York Cosmos, o Fluminense é mais um clube que tem o nome do craque em um pedaço de sua história. Isso porque há pouco mais de 42 anos, Pelé vestiu a camisa tricolor por acaso, em um amistoso do Flu na Nigéria.

O caso é lembrado constantemente pelo Fluminense pelas redes sociais e não foi diferente nesta sexta. O clube escreveu que "no aniversário do Pelé, a gente tem sempre a honra de dizer que ele vestiu a Armadura Tricolor por uma oportunidade, em amistoso na Nigéria! Parabéns, Rei".

Em 26 de abril de 1978, o Tricolor realizava uma excursão à África e estava na Nigéria. Pelé, recém-aposentado, realizava no local uma ação de marketing de uma marca de eletrodomésticos e já havia jogado pela seleção local como parte dessa campanha. Então, as autoridades locais convidaram o Rei para ser homenageado e dar o pontapé inicial no amistoso do Flu contra o Racca Rovers, em Lagos.

No entanto, com um mal-entendido e a divulgação de que Pelé jogaria a partida, o estádio ficou lotado. O governo local, então, ameaçou retirar o policiamento se o craque não jogasse. Com receio de uma tragédia por conta da multidão que o aguardava, o ex-jogador atuou por 45 minutos. O Flu acabou saindo vitorioso por 2 a 1.