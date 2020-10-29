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Pelé, 80 anos em 80 dias: Marinho reverencia o Rei: 'Prateleira acima'

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, principal jogador santista em 2020 exalta a majestade do Rei do Futebol: 'Revolucionou o esporte'...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 08:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 08:05
Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium
Quando Marinho chegou ao Santos, em maio de 2019, ele não imaginava que rapidamente se tornaria a maior referência técnica do clube, ainda mais sendo o grande nome do time durante os festejos do aniversário de 80 anos do maior ídolo da história do Peixe, o Rei Pelé, completados na última sexta-feira (23).
Ao LANCE!, o artilheiro santista na temporada, com 16 gols, externou a sua reverência ao Atleta do Século. No último domingo, Marinho comemorou gol diante do Fluminense, no Maracanã, com socos no ar, assim como Pelé fazia.
– Pelé significa muito para o mundo inteiro. Ele revolucionou o esporte e é o maior ídolo da história de um clube gigante como o Santos e da torcida brasileira. É um ídolo mundial. Somos privilegiados por ele ser brasileiro – disse o atacante com exclusividade ao LANCE!.
– Nunca passou pela minha cabeça essa história de ser ídolo. Olha quantos ídolos tem o Santos. Seria muita soberba da minha parte achar isso, mas luto pelo torcedor e pelo clube. Só de ter o carinho da torcida significa muito para mim – acrescentou Marinho.
A entrevista com o atacante Marinho faz parte do projeto "Pelé, 80 anos em 80 dias", no qual o LANCE! está trazendo 80 conteúdos, um por dia, em homenagem ao aniversário do Rei do Futebol. As homenagens começaram a ser publicadas na última sexta-feira, dia que o Rei completou 80 anos.Para Marinho, não haverá jogador como Pelé. Ele mencionou atletas que considera geniais, mas Edson Arantes do Nascimento, para o atacante santista, está posicionado acima, sendo idealizado na majestade atribuída a alcunha de Rei que o ídolo possui.
– Definiria Pelé em uma palavra já muito ligada a ele: Rei. Podemos ter gênios dentro de campo, com números fantásticos como Cristiano Ronaldo, Messi, anteriormente com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, Rivaldo, Kaká, Romário, Maradona, mas nada comparado ao Rei. Ele está em uma prateleira acima – destacou Marinho.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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