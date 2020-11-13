Pelé, 80 anos em 80 dias: aniversário do Rei teve até selo comemorativo

Crédito: Montagem sobre a imagem do selo comemorativo de Pelé

Nem mesmo os Correios deixaram passar em branco os 80 anos de Pelé. Em parceria com o Santos, a empresa lançou no dia do aniversário do Rei (23 de outubro) um selo personalizado e carimbo comemorativo em homenagem aos maior jogador de futebol de todos os tempos.

Desde o último dia 23, a folha - no valor de R$ 47,80 contendo 12 selos de Primeiro Porte Comercial - poderá ser solicitada nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios, por tempo limitado.

O carimbo comemorativo dos 80 anos do Rei Pelé permanecerá na Agência de Correios Santos por 30 dias, e poderá ser usado em correspondências e peças filatélicas. Após esse período, será destinado à Agência de Correios Central de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, onde permanecerá por mais 30 dias, até ser incorporado ao acervo do Museu dos Correios, em Brasília (DF).

Este lançamento filatélico está ainda inserido no contexto da abertura da 25a Exposição Filatélica de Santos, a Sanpex, realizada pelo Clube Filatélico e Numismático de Santos, com o patrocínio da Federação Brasileira de Filatelia (Febraf). Na ocasião, também foram lançados selo postal e carimbo comemorativo dedicados à Sanpex.

Também no contexto da Sanpex, até 23 de novembro, no Memorial das Conquistas, no Santos Futebol Clube, estará em exposição uma coleção de 800 selos nacionais e internacionais relacionados ao Rei Pelé, de autoria do diretor do Clube Filatélico e Numismático de Santos, Sérgio Mastrorosa.

As peças filatélicas são uma homenagem especial do Santos ao Rei do Futebol, materializada por meio da modalidade “Soluções Personalizadas”, disponibilizada pelos Correios para ressaltar fatos relevantes, campanhas e personalidades.