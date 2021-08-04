Pela vaga e pela honra: Vasco encara o São Paulo para avançar na Copa do Brasil e melhorar desempenho

"Questão de atitude, de postura e imposição. Nós vamos cobrar muito isso." Estas foram algumas das primeiras palavras do técnico Lisca logo após a derrota do Vasco para o Botafogo, no último sábado. Insatisfação com o desempenho do time no Campeonato Brasileiro, sendo que o jogo desta quarta-feira, contra o São Paulo, é pela Copa do Brasil. Sim. Mas a necessidade de melhora independe da competição.O time que vai a campo não é certo, até pela derrota para o Tricolor Paulista por 2 a 0, no primeiro jogo, e necessidade de recuperação no Brasileiro. Só que o mau desempenho na última partida acende o alerta para a necessidade de mudanças. E alterações de toda sorte devem ser vistas esta noite. Independentemente de quem começar jogando.