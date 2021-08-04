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Pela vaga e pela honra: Vasco encara o São Paulo para avançar na Copa do Brasil e melhorar desempenho

Time cruz-maltino teve atuação do último fim de semana, contra o Botafogo, bastante criticada. Até o técnico Lisca reclamou e apontou a necessidade de evolução radical...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 07:30
Crédito: Vasco tenta se recuperar após derrota para o São Paulo no primeiro jogo das oitavas de final (Miguel Schincariol
"Questão de atitude, de postura e imposição. Nós vamos cobrar muito isso." Estas foram algumas das primeiras palavras do técnico Lisca logo após a derrota do Vasco para o Botafogo, no último sábado. Insatisfação com o desempenho do time no Campeonato Brasileiro, sendo que o jogo desta quarta-feira, contra o São Paulo, é pela Copa do Brasil. Sim. Mas a necessidade de melhora independe da competição.O time que vai a campo não é certo, até pela derrota para o Tricolor Paulista por 2 a 0, no primeiro jogo, e necessidade de recuperação no Brasileiro. Só que o mau desempenho na última partida acende o alerta para a necessidade de mudanças. E alterações de toda sorte devem ser vistas esta noite. Independentemente de quem começar jogando.
- Não podemos culpar um jogador individualmente. A gente teve mais controle hoje (último sábado) em relação ao jogo com o São Paulo. No primeiro gol, estávamos posicionados, mas erramos cobertura e acerto na área - lamentou o treinador, que concluiu:
- Temos utilizado o pouco tempo que temos para mostrar situações. Muito mais mostrando e com conscientização do que com prática - finalizou.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
Seja como for, esta noite tem vaga em jogo.

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