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futebol

Pela Supercopa do Brasil, Palmeiras busca vencer Flamengo pela primeira vez desde 2017

Equipes se enfrentaram em seis oportunidades no período, com três empates e três vitórias do Rubro Negro
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Publicado em 10 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras enfrentará, no próximo domingo (11), o Flamengo em busca do título da Supercopa do Brasil. O confronto, além de importante pela possibilidade de uma conquista inédita na história do Verdão, é a chance do Maior Campeão Nacional voltar a vencer o Rubro-Negro, algo que não acontece desde 2017.
Há 4 anos, o Alviverde, em busca do bicampeonato brasileiro, bateu, no Allianz Parque, a equipe treinada, na época, por Reinaldo Rueda, por 2 a 0, com dois gols do atacante Deyverson. Desde então, os times se enfrentaram em seis oportunidades, com três empates e três vitórias cariocas.As derrotas do Verdão mais marcantes ocorreram em 2019, quando, no primeiro turno do Brasileirão, a equipe de Felipão perdeu, de virada, para o time de Jorge Jesus, e, com isso, o treinador brasileiro foi demitido. No segundo turno, mesmo com outros nomes, o roteiro se repetiu: vitória flamenguista e demissão no Verdão, desta vez do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Mattos.
Em busca de voltar a vencer o Flamengo, o Palmeiras entra em campo no próximo domingo (11), às 11h (horário de Brasília), pela final da Supercopa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha, situado na capital brasileira.

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