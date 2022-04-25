Pela Sul-Americana, Internacional quer confirmar a sua recuperação na temporada

Após vencer o Fluminense no último fim de semana, o Internacional volta a campo pela Copa Sul-Americana neste meio de semana e tenta se recuperar na competição.

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Nos dois primeiros compromissos, diante do 9 de Octubre e Guaireña, o Colorado fracassou e conseguiu dois empates.

Os resultados aumentaram a pressão nos bastidores do Inter e o técnico Alexander Medina acabou demitido do cargo.

Agora, com Mano Menezes no comando da equipe, o Internacional terá a missão de iniciar a sua recuperação.

O primeiro desafio é o Independiente Medellín-COL, líder da chave e principal concorrente pela vaga no mata-mata.

Vale citar, que o Internacional está na 3ª colocação, com 2 pontos. O time colombiano está na ponta do grupo E, com 4 pontos.