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futebol

Pela Sul-Americana, Internacional quer confirmar a sua recuperação na temporada

Colorado venceu os últimos dois jogos e tenta voltar a briga por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 13:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 13:14
Após vencer o Fluminense no último fim de semana, o Internacional volta a campo pela Copa Sul-Americana neste meio de semana e tenta se recuperar na competição.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
Nos dois primeiros compromissos, diante do 9 de Octubre e Guaireña, o Colorado fracassou e conseguiu dois empates.
Os resultados aumentaram a pressão nos bastidores do Inter e o técnico Alexander Medina acabou demitido do cargo.
Agora, com Mano Menezes no comando da equipe, o Internacional terá a missão de iniciar a sua recuperação.
O primeiro desafio é o Independiente Medellín-COL, líder da chave e principal concorrente pela vaga no mata-mata.
Vale citar, que o Internacional está na 3ª colocação, com 2 pontos. O time colombiano está na ponta do grupo E, com 4 pontos.
Crédito: Divulgação/Internacional

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