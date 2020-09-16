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futebol

Pela primeira vez, time feminino do Palmeiras jogará no Allianz Parque

Clássico contra o Santos, dia 24 de setembro, será a estreia das meninas no estádio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro A1. Verdão costuma mandar jogos em Vinhedo...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:27

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 08:27
Crédito: Palestrinas no Allianz Parque (Mauricio Rito/Palmeiras
De forma inédita, o time feminino do Palmeiras mandará um jogo no Allianz Parque. A partida escolhida foi o duelo diante do Santos, no dia 24 de setembro. A informação foi confirmada pela assessoria do clube nesta terça-feira (15).
​A casa de costume da equipe feminina do Palmeiras é o Estádio Nelo Bracalente - o popular Campo do Aquário - em Vinhedo, conforme parceria do clube com o município, firmada em 2019 e renovada em 2020.
​As conversas para que o time feminino do Palmeiras atuasse no Allianz Parque já ocorriam há algum tempo. No mês de junho, em live com o NOSSO PALESTRA, o diretor da modalidade no Verdão, Alberto Simão, confirmou que a possibilidade já vinha sendo estudada. Felizmente, a história teve um final positivo na tarde desta terça-feira (15).Até o momento em que entrarem em campo diante do Santos, as palestrinas terão feito apenas dois treinos no estádio do Palmeiras. Um no início da temporada, no dia 12 de janeiro, para apresentar as novas contratações e outro no Dia Internacional da Mulher (8 de março), em ação especial do clube. Ambos os treinos foram abertos ao público.
​O Palmeiras enfrenta o Santos, no dia 24 de setembro, às 15h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. A partida ocorrerá com os portões fechados por conta da pandemia e terá transmissão do perfil @BRFeminino no Twitter.
​O Palmeiras ocupa a sexta posição a tabela do Brasileirão Feminino com 17 pontos, enquanto o Santos lidera com 24 pontos somados. A competição se encontra em um hiato, em decorrência de um período de treinos da Seleção Brasileira. Pelo Verdão, Ary Borges, Camilinha, Isabella, Juliana Passari e Angelina foram convocadas.

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