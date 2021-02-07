Pela liderança momentânea, Flamengo encara o Bragantino

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A distância que já foi de sete pontos para líder do Brasileirão agora é de apenas dois. É neste cenário - e embalado pelas cinco vitórias nas últimas seis rodadas - que o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, neste domingo às 20h30, e pode assumir o topo da tabela pela primeira vez na temporada, ainda que de forma momentânea, já que o Internacional entra em campo na quarta. O jogo entre o Massa Bruta e o Rubro-Negro tem transmissão em Tempo Real do L!.

No ritmo de Claudinho, artilheiro e sensação do Campeonato, e comandado por Maurício Barbieri, ex-Flamengo, o Bragantino também chega em boa fase: venceu cinco dos últimos sete compromissos e, a seis pontos do Palmeiras, sexto colocado, se dá ao direito de sonhar com uma vaga para a Libertadores.O técnico Rogério Ceni tem problemas para montar o Flamengo. Rodrigo Caio, Diego Alves e Thiago Maia, lesionados, seguem fora, e Diego, suspenso, também desfalca o time neste domingo. Assim, o técnico terá que decidir entre colocar Willian Arão de volta no meio de campo - o camisa 5 vem atuando na zaga - ou dar uma chance a João Gomes ou Pepê, dois jovens, entre os titulares.