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futebol

Pela liderança momentânea, Flamengo encara o Bragantino

Rubro-Negro e Massa Bruta duelam neste domingo, às 20h30, pela 34ª rodada do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 08:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A distância que já foi de sete pontos para líder do Brasileirão agora é de apenas dois. É neste cenário - e embalado pelas cinco vitórias nas últimas seis rodadas - que o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, neste domingo às 20h30, e pode assumir o topo da tabela pela primeira vez na temporada, ainda que de forma momentânea, já que o Internacional entra em campo na quarta. O jogo entre o Massa Bruta e o Rubro-Negro tem transmissão em Tempo Real do L!.
No ritmo de Claudinho, artilheiro e sensação do Campeonato, e comandado por Maurício Barbieri, ex-Flamengo, o Bragantino também chega em boa fase: venceu cinco dos últimos sete compromissos e, a seis pontos do Palmeiras, sexto colocado, se dá ao direito de sonhar com uma vaga para a Libertadores.O técnico Rogério Ceni tem problemas para montar o Flamengo. Rodrigo Caio, Diego Alves e Thiago Maia, lesionados, seguem fora, e Diego, suspenso, também desfalca o time neste domingo. Assim, o técnico terá que decidir entre colocar Willian Arão de volta no meio de campo - o camisa 5 vem atuando na zaga - ou dar uma chance a João Gomes ou Pepê, dois jovens, entre os titulares.
Caso vença no Estádio Nabi Abi Chedid, o Flamengo chega aos 67 pontos, ultrapssando o Internacional, que, com 66 pontos, disputa a partida da 35ª rodada na quarta-feira, contra o Sport no Beira-Rio. Confira a classificação completa e simule as rodadas finais do Campeonato Brasileiro clicando aqui.

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