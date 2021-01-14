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Pela 1ª vez, final da Libertadores será decidida entre as melhores campanhas da primeira fase

Palmeiras e Santos fazem a decisão brasileira na competição mais importante do continente no próximo dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 09:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 09:45
Crédito: AFP
Pelo terceiro ano seguido como melhor equipe da fase de grupos da Copa Libertadores, o desempenho palestrino lhe garantiu a vantagem do mando de campo no jogo de volta do mata-matas da Libertadores.
+ Verdão quer outro título! Simule os jogos do Palmeiras no Brasileirão 2020
Por conta do regulamento em vigor desde 2019, com a final em jogo único, o Palmeiras não fará a decisão no Allianz Parque e sim em campo neutro, no Maracanã. Caso o regulamento antigo ainda estivesse em vigor, a equipe de Abel Ferreira iria repetir os feitos de 1961, 1999 e 2000, decidindo a final em seus domínios.Já em 1968, o Palmeiras fez o segundo confronto em casa, mas o duelo precisou de uma terceira partida, decidida em campo neutro, no Estádio Centenário, em Montevideo.
+ Audiência da Libertadores: SBT sofreu derrota com goleada Palmeiras e perdeu para semifinal do Flamengo em 2019
O confronto entre Palmeiras e Santos também terá outra curiosidade: Desde 2000, ano no qual a Libertadores passou a ter oito grupos com quatro equipes e a presença do defensor do título na fase de pontos corridos, nunca as duas melhores campanhas da primeira fase se encontraram na final.
O mais perto disso ocorreu em 2013, quando Atlético Mineiro (1º) e Olimpia (3º) protagonizaram a final. A final entre Palmeiras e Santos acontece no próximo dia 30, às 17h.

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