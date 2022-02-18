Peixe traça perfil para novo técnico: trabalhar com jovens e ofensivo

O técnico Fábio Carille já está no passado do Santos. Com a demissão do treinador na tarde desta sexta-feira (18) após o tropeço contra o Mirassol, fora de casa, a diretoria do clube já busca um novo nome para comandar a equipe.A ideia dos dirigentes santistas é minimizar a chance de erro. O clube acredita que, buscando resultados para se livrar da zona de rebaixamento no ano passado, Carille foi uma escolha certa. Conseguiu os resultados esperados e escapou de uma vexame histórico.Agora, com Edu Dracena e Guilherme Lipi liderando as negociações, o Santos quer um técnico que goste de trabalhar com a base e, principalmente, que proponha o jogo e tente o protagonismo das partidas, diferente do que vinha acontecendo com o último técnico santista.Desde que assumiu o Santos, Andres Rueda já contratou três técnicos. A maior aposta do clube esteve em Ariel Holan, argentino que deixou a Vila após 54 dias no cargo. Ele acumulou 12 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.