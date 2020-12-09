Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pedro vibra com permanência no Flamengo: 'Vou continuar realizando o meu sonho'

Aos 23 anos, centroavante foi adquirido pelo Fla junto à Fiorentina até o fim de 2025...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:36

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:36

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Minutos depois de a Fiorentina confirmar que Flamengo exerceu direito de compra de Pedro, o Rubro-Negro foi às redes sociais e divulgou um vídeo com palavras do camisa 21, além de frisar a informação oficial inicialmente oriunda da Itália, uma vez que o atleta estava emprestado até o fim de mês.Agora, a contratação junto ao Fla rende a Pedro um vínculo com o clube carioca até o fim de 2025. O investimento será de 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões), os quais serão pagos pelo Flamengo em seis parcelas em três anos.
- Fala, Nação! Quero dizer a vocês que vou continuar realizando meu sonho, estou muito feliz de poder estar aqui até 2025. Muito obrigado a todos que me apoiaram. Espero continuar marcando meus gols e conquistar títulos, que é o mais importante. Estou muito feliz por seguir vivendo neste clube - falou. A PERMANÊNCIA DO GOLEADOR
Artilheiro do Flamengo em 2020, com 20 gols, Pedro assina contrato definitivo com o clube da Gávea por cinco anos. O acordo já estava encaminhado há algumas semanas. Aos 23 anos, o centroavante é observado por Tite, da Seleção Brasileira, e, entre os reforços do Rubro-Negro para a atual temporada, foi o que deu a melhor resposta. Até por isso, o clube não mediu esforços para exercer a cláusula estabelecida no contrato de empréstimo com a Fiorentina. Diante dos impactos financeiros causados pela pandemia da Covid-19 e as eliminações precoces na Libertadores e Copa do Brasil, a diretoria não deve realizar outros investimentos deste valor para a temporada de 2021. Entre as prioridades, estão a compra de Thiago Maia, do Lille, e a permanência de Diego Alves.
O desejo de Pedro em seguir no Flamengo também teve peso considerável para o final feliz, uma vez que o salário do atleta será readequado à realidade do clube e do futebol brasileiro. Na Fiorentina, os vencimentos eram em euros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados