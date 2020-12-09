Pedro vibra com permanência no Flamengo: 'Vou continuar realizando o meu sonho'

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Minutos depois de a Fiorentina confirmar que Flamengo exerceu direito de compra de Pedro, o Rubro-Negro foi às redes sociais e divulgou um vídeo com palavras do camisa 21, além de frisar a informação oficial inicialmente oriunda da Itália, uma vez que o atleta estava emprestado até o fim de mês.Agora, a contratação junto ao Fla rende a Pedro um vínculo com o clube carioca até o fim de 2025. O investimento será de 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões), os quais serão pagos pelo Flamengo em seis parcelas em três anos.

- Fala, Nação! Quero dizer a vocês que vou continuar realizando meu sonho, estou muito feliz de poder estar aqui até 2025. Muito obrigado a todos que me apoiaram. Espero continuar marcando meus gols e conquistar títulos, que é o mais importante. Estou muito feliz por seguir vivendo neste clube - falou. A PERMANÊNCIA DO GOLEADOR

Artilheiro do Flamengo em 2020, com 20 gols, Pedro assina contrato definitivo com o clube da Gávea por cinco anos. O acordo já estava encaminhado há algumas semanas. Aos 23 anos, o centroavante é observado por Tite, da Seleção Brasileira, e, entre os reforços do Rubro-Negro para a atual temporada, foi o que deu a melhor resposta. Até por isso, o clube não mediu esforços para exercer a cláusula estabelecida no contrato de empréstimo com a Fiorentina. Diante dos impactos financeiros causados pela pandemia da Covid-19 e as eliminações precoces na Libertadores e Copa do Brasil, a diretoria não deve realizar outros investimentos deste valor para a temporada de 2021. Entre as prioridades, estão a compra de Thiago Maia, do Lille, e a permanência de Diego Alves.