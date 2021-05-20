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Pedro valoriza classificação, mas reconhece necessidade de evolução do Flamengo: 'Trabalhar dobrado'

Atacante marcou o primeiro gol do Flamengo no empate por 2 a 2 com a LDU, pela quinta rodada da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 23:57

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 23:57

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Alívio pela classificação, mas com o sinal de alerta ligado. Autor do primeiro gol no empate com a LDU por 2 a 2, nesta quarta-feira, Pedro concedeu entrevista coletiva e valorizou o empenho da equipe para buscar o empate com um jogador a menos em campo.
+ ATUAÇÕES: Arão é expulso, Bruno Viana vai mal e Gustavo Henrique salva o Flamengo contra a LDU- É difícil jogar com um a menos, especialmente na Libertadores, onde não tem equipe fácil. Demos o máximo, tem que valorizar o empate e a classificação. Queríamos a vitória, mas hoje não deu.
O atacante também comentou sobre a necessidade de evolução da equipe, que vem demonstrando uma fragilidade defensiva e soma nove gols sofridos em cinco partidas da Libertadores.
- Trabalhar dobrado, procurar evoluir sempre. Me cobro bastante mesmo estando bem. Isso não muda, a equipe sabe disso e está trabalhando com a comissão técnica. Estamos dando o máximo dentro de campo e o Flamengo pede isso.
+ Confira a classificação da Libertadores 2021
Com o empate, o Flamengo chegou aos 11 pontos e não pode ser mais ultrapassado pela LDU. Na última rodada da fase de grupos, o Rubro-Negro enfrenta o Vélez, no Maracanã, e precisa de um empate para garantir a liderança do Grupo G. Antes, no sábado, a equipe tem pela frente a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense.Outras respostas de Pedro na coletiva:
ENTROSAMENTO COM GABIMe sinto muito bem com ele, confortável, no dia a dia e nos jogos. Conversamos bastante. Temos encaixado bem, como foi no primeiro tempo. Acho que me sinto confortável, e ele também. E cada vez mais treinamos para evoluir.
EXPULSÃO DE ARÃOTodos modificaram, infelizmente no começo do jogo. Marcamos mais atrás, mas temos que valorizar o empate. Jogamos 80 minutos com um a menos, valoriza a classificação e nossa entrega dentro de campo. Demos o nosso melhor.
ALÍVIO PELO GOLTivemos um expulso, mas não tiramos o pé. Corremos dobrado pelo Arão. Pressionamos quando dava, tivemos chances, controlamos o jogo, na medida do possível, e pudemos sair classificados.
FLA-FLUTrabalho para estar entre os 11, entre os titulares. Quem está no Flamengo tem que querer isso, procuro evoluir fisicamente, na parte tatica, buscando dar o melhor pelo Flamengo.

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