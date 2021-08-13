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futebol

Pedro treina com o elenco do Flamengo e aumenta chance de retorno contra o Sport

Atacante está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, sofrida na derrota para o Inter, no último domingo. Com Gabigol suspenso, ele pode assumir a titularidade...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 18:50

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 18:50

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo deve ter um importante reforço para o duelo contra o Sport, no próximo domingo. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, Pedro participou da atividade com o grupo rubro-negro nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, e pode ficar à disposição de Renato Gaúcho para o confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.
+ Divergência contratual se mantém e coloca em xeque renovação de Arrascaeta com o Flamengo Pedro sofreu a lesão no segundo tempo da goleada do Inter sobre o Flamengo, no último domingo, e foi desfalque na partida contra o Olimpia, na quarta-feira. Na reapresentação do elenco, na quinta, o atacante realizou trabalho à parte com a equipe de fisioterapeutas, na reta final do processo de transição.
O treino deste sábado será decisivo para confirmar a presença do camisa 21 na partida contra o Sport. Com Gabigol suspenso pelo cartão vermelho recebido na última rodada e Rodrigo Muniz negociado, a tendência é que Pedro inicie a partida como titular no comando do ataque. Em recuperação de dores no tendão de Aquiles, Piris da Motta não participou da atividade com o grupo. O volante paraguaio deu sequência ao trabalho de transição no campo do Ninho do Urubu e é dúvida para a partida.
Além de Gabigol, Renato Gaúcho não poderá contar com Diego (suspenso) e César (em recuperação de cirurgia no joelho), além de Bruno Viana, Thiago Maia e Renê, todos em isolamento após testarem positivo para a Covid-19.
+ Fla na cola do G-4: veja a classificação completa do Brasileiro
Flamengo e Sport se enfrentam às 16h deste domingo, no Raulino de Oliveira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 24 pontos e dois jogos a menos, o Rubro-Negro ocupa atualmente a quinta posição e busca se aproximar dos líderes.

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