Pedro treina com o elenco do Flamengo e aumenta chance de retorno contra o Sport

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo deve ter um importante reforço para o duelo contra o Sport, no próximo domingo. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, Pedro participou da atividade com o grupo rubro-negro nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, e pode ficar à disposição de Renato Gaúcho para o confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

+ Divergência contratual se mantém e coloca em xeque renovação de Arrascaeta com o Flamengo Pedro sofreu a lesão no segundo tempo da goleada do Inter sobre o Flamengo, no último domingo, e foi desfalque na partida contra o Olimpia, na quarta-feira. Na reapresentação do elenco, na quinta, o atacante realizou trabalho à parte com a equipe de fisioterapeutas, na reta final do processo de transição.

O treino deste sábado será decisivo para confirmar a presença do camisa 21 na partida contra o Sport. Com Gabigol suspenso pelo cartão vermelho recebido na última rodada e Rodrigo Muniz negociado, a tendência é que Pedro inicie a partida como titular no comando do ataque. Em recuperação de dores no tendão de Aquiles, Piris da Motta não participou da atividade com o grupo. O volante paraguaio deu sequência ao trabalho de transição no campo do Ninho do Urubu e é dúvida para a partida.

Além de Gabigol, Renato Gaúcho não poderá contar com Diego (suspenso) e César (em recuperação de cirurgia no joelho), além de Bruno Viana, Thiago Maia e Renê, todos em isolamento após testarem positivo para a Covid-19.

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