Pedro testa negativo para Covid-19 e retorna aos treinos do Flamengo nesta sexta

O Flamengo contará com o retorno de Pedro a partir desta sexta. O resultado do teste para Covid-19 realizado pelo atacante nesta quinta foi negativo, e o clube confirmou a reapresentação do atleta no Ninho do Urubu. Contudo, o camisa 21 não ficará à disposição de Rogério Ceni para a partida de sábado, contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.De acordo com o comunicado do Flamengo, o atacante Pedro iniciará treinos específicos visando o recondicionamento físico para os jogos da outra semana. Na quarta, o Rubro-Negro recebe o Fortaleza no Rio de Janeiro. No domingo, dia 27, visita o Juventude em Caxias do Sul. Ambos jogos pelo Brasileirão.Pedro retornou de amistosos pela seleção olímpica do Brasil, na Sérvia, e testou positivo para Covid-19 no último sábado, dia 12, desfalcando o Fla contra o América-MG, na vitória por 2 a 0 no Maracanã pelo Brasileirão.