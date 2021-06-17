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futebol

Pedro testa negativo para Covid-19 e retorna aos treinos do Flamengo nesta sexta

Jogador iniciará processo de recuperação física após ficar afastado com Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 18:36

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:36

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo contará com o retorno de Pedro a partir desta sexta. O resultado do teste para Covid-19 realizado pelo atacante nesta quinta foi negativo, e o clube confirmou a reapresentação do atleta no Ninho do Urubu. Contudo, o camisa 21 não ficará à disposição de Rogério Ceni para a partida de sábado, contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.De acordo com o comunicado do Flamengo, o atacante Pedro iniciará treinos específicos visando o recondicionamento físico para os jogos da outra semana. Na quarta, o Rubro-Negro recebe o Fortaleza no Rio de Janeiro. No domingo, dia 27, visita o Juventude em Caxias do Sul. Ambos jogos pelo Brasileirão.Pedro retornou de amistosos pela seleção olímpica do Brasil, na Sérvia, e testou positivo para Covid-19 no último sábado, dia 12, desfalcando o Fla contra o América-MG, na vitória por 2 a 0 no Maracanã pelo Brasileirão.

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