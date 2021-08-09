Pedro sofre entorse e vira preocupação no Flamengo

O Flamengo iniciará a semana com uma preocupação. Após deixar mancando o jogo com o Internacional - que venceu por 4 a 0 no Maracanã, neste domingo -, Pedro teve uma entorse no tornozelo esquerdo confirmada pelo clube. O atacante será reavaliado pelo departamento médico nesta segunda-feira.+ Confira a classificação atualizada e as próximas rodadas do Brasileirão!O Flamengo vai à Assunção, no Paraguai enfrentar o Olímpia pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida, na quarta-feira, será às 19h15. O confronto de volta, no Estádio do Maracanã, será no dia 18 de agosto.