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futebol

Pedro sofre entorse e vira preocupação no Flamengo

Atacante entrou na etapa final diante do Internacional, neste domingo, e deixou o jogo mancando após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 21:30

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 21:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo iniciará a semana com uma preocupação. Após deixar mancando o jogo com o Internacional - que venceu por 4 a 0 no Maracanã, neste domingo -, Pedro teve uma entorse no tornozelo esquerdo confirmada pelo clube. O atacante será reavaliado pelo departamento médico nesta segunda-feira.+ Confira a classificação atualizada e as próximas rodadas do Brasileirão!O Flamengo vai à Assunção, no Paraguai enfrentar o Olímpia pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida, na quarta-feira, será às 19h15. O confronto de volta, no Estádio do Maracanã, será no dia 18 de agosto.

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