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futebol

Pedro se torna o segundo maior artilheiro do futebol brasileiro em 2020

Atacante rubro-negro marcou duas vezes contra o Athletico...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 08:35

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 08:35

Crédito: Pedro segue em grande fase no Flamengo (Alexandre Vidal/Flamengo
Jogo sim, outro também, Pedro vem se firmando como um dos principais nomes do Flamengo em 2020. Reserva da equipe no início da temporada, o centroavante se firmou entre os titulares após a lesão de Gabigol e não só se tornou o artilheiro do Rubro-Negro no ano, como virou também um dos maiores do futebol brasileiro.
Contra o Athletico Paranaense, nessa quarta-feira, o camisa 21 deixou a sua marca mais duas vezes na vitória carioca por 3 a 2, pela Copa do Brasil, e chegou aos 20 gols em apenas 36 jogos. Em 2020, apenas um jogador que atua na Série A marcou em mais oportunidades: Thiago Galhardo, do Internacional, que na terça também estufou as redes pela competição nacional. Foi dele o tento que abriu o caminho para a vitória do Colorado sobre o Atlético Goianiense por 2 a 1. O ex-vascaíno soma 21 gols em 39 atuações.
A fase é tão boa que Pedro bateu também uma marca pessoal sua. Com 20 gols, ele vive neste momento a sua temporada mais goleadora como profissional, superando as 19 bolas na rede em 40 partidas pelo Fluminense, em 2018. Com mais um turno de Campeonato Brasileiro a ser disputado, além da Libertadores e da Copa do Brasil, é bem provável que não pare por aí.
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas gols por equipes da Série A
1º - Thiago Galhardo - Internacional - 21 gols em 39 jogos2º - Pedro - Flamengo - 20 gols em 36 jogos3º - Nenê - Fluminense - 19 gols em 36 jogos4º - Marinho - Santos - 17 gols em 25 jogos5º - Cano - Vasco - 16 gols em 31 jogosGabigol - Flamengo - 16 gols em 25 jogos7º - Bruno Henrique - Flamengo - 15 gols em 31 jogosVinícius - Ceará - 15 gols em 41 jogos9º - Brenner - São Paulo - 14 gols em 23 jogosLuiz Adriano - Palmeiras - 14 gols em 33 jogos

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