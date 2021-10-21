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Pedro Rocha projeta decisão do Fluminense na Copa Rio sub-20: 'Mais tranquilidade no jogo de volta'

Fluminense abriu vantagem por 2 a 1 na ida e decide no CT Vale das Laranjeiras, na próxima quarta-feira; Moleques de Xerém precisam do empate...
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Publicado em 

21 out 2021 às 17:52

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 17:52

Crédito: Divulgação/Fluminense
Após algumas rodadas sem atuar, Pedro Rocha voltou a fazer parte dos planos de Eduardo Oliveira, técnico do Fluminense sub-20. O meia retornou aos gramados no jogo contra a Portuguesa, pela Copa Rio sub-20, e também foi escalado na vitória contra o Serra Macaense, na última rodada.Em preparação para o jogo da volta, válido pela volta das quartas de final do campeonato, ele destacou a importância de ter cautela. Ainda assim, Pedro transparece confiança no resultado favorável.
- Foi um jogo muito disputado desde o início. O campo estava pesado e com algumas poças d’ água, mas conseguimos nos impor e fizemos uma boa partida. É sempre importante construir um bom resultado para que a equipe tenha mais tranquilidade no jogo de volta. O Serra Macaense tem jogadores de qualidade e não podemos bobear. Estou muito feliz e motivado com a sequência na equipe e espero seguir evoluindo a cada partida junto com os meus companheiros - disse Pedro.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Desde 2018 no Fluminense, Pedro Rocha atua desde o sub-15 nas categorias de base em Xerém. Integrante da 'Geração dos Sonhos, o jovem de 18 anos conquistou o Campeonato Brasileiro sub-17, na última temporada.

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