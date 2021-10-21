Pedro Rocha projeta decisão do Fluminense na Copa Rio sub-20: 'Mais tranquilidade no jogo de volta'

Crédito: Divulgação/Fluminense

Após algumas rodadas sem atuar, Pedro Rocha voltou a fazer parte dos planos de Eduardo Oliveira, técnico do Fluminense sub-20. O meia retornou aos gramados no jogo contra a Portuguesa, pela Copa Rio sub-20, e também foi escalado na vitória contra o Serra Macaense, na última rodada.Em preparação para o jogo da volta, válido pela volta das quartas de final do campeonato, ele destacou a importância de ter cautela. Ainda assim, Pedro transparece confiança no resultado favorável.

- Foi um jogo muito disputado desde o início. O campo estava pesado e com algumas poças d’ água, mas conseguimos nos impor e fizemos uma boa partida. É sempre importante construir um bom resultado para que a equipe tenha mais tranquilidade no jogo de volta. O Serra Macaense tem jogadores de qualidade e não podemos bobear. Estou muito feliz e motivado com a sequência na equipe e espero seguir evoluindo a cada partida junto com os meus companheiros - disse Pedro.

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