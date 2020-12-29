Pedro Rocha é liberado de treinos antes do fim do empréstimo e dá adeus ao Flamengo com 11 jogos

A dois dias de seu fim de contrato de empréstimo, Pedro Rocha foi liberado pelo Flamengo para organizar a sua mudança de cidade e, por isso, nem sequer treina no Ninho do Urubu ao longo desta semana. A informação inicial foi publicada pelo jornal "O Dia" - e confirmada pelo LANCE!. Aos 26 anos, Pedro Rocha estava emprestado pelo Spartak Moscou até o fim deste mês, com opção de compra, que não será exercida pelo Fla. O Rubro-Negro ainda tentou estender o empréstimo, logo depois que o calendário da temporada foi alargado por conta da pandemia, mas não obteve êxito nas negociações com os russos, cujo intuito era uma compensação financeira.