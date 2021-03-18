Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pedro Rocha, da 'Geração dos Sonhos', renova com Fluminense até o fim de 2024

Pedro Rocha é mais uma joia da base a renovar com o Tricolor das Laranjeiras...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:46
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
Nesta quinta-feira, o Fluminense renovou o contrato de mais um jogador da chamada "Geração dos Sonhos". Pedro Rocha, de 18 anos, estendeu o vínculo com o Tricolor até o fim de 2024. A multa rescisória para clubes do exterior está estabelecida em 50 milhões de euros, o que dá aproximadamente R$ 330 milhões na cotação atual. Antes, o contrato firmado em 2019 garantia o atleta nas Laranjeiras até o dia 25 de julho de 2022. A informação inicial é do site ge.O Fluminense está de volta à Libertadores! Relembre as campanhas do TricolorEm 2020, o jogador começou o Campeonato Brasileiro sub-17 como titular, mas por causa de uma lesão na reta final da temporada, só retornou nas partidas finais. Alexsander, o substituto de Pedro, foi mantido no time. Atualmente, Pedro Rocha integra o grupo sub-20 do Fluminense.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca
Pedro Rocha não é o primeiro jogador da "Geração dos Sonhos" a renovar com o Fluminense. O clube está focado em estender o contrato dos jogadores formados na casa. No começo da semana, o lateral Jefté também assinou um novo vínculo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados