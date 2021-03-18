Pedro Rocha, da 'Geração dos Sonhos', renova com Fluminense até o fim de 2024

Nesta quinta-feira, o Fluminense renovou o contrato de mais um jogador da chamada "Geração dos Sonhos". Pedro Rocha, de 18 anos, estendeu o vínculo com o Tricolor até o fim de 2024. A multa rescisória para clubes do exterior está estabelecida em 50 milhões de euros, o que dá aproximadamente R$ 330 milhões na cotação atual. Antes, o contrato firmado em 2019 garantia o atleta nas Laranjeiras até o dia 25 de julho de 2022. A informação inicial é do site ge.O Fluminense está de volta à Libertadores! Relembre as campanhas do TricolorEm 2020, o jogador começou o Campeonato Brasileiro sub-17 como titular, mas por causa de uma lesão na reta final da temporada, só retornou nas partidas finais. Alexsander, o substituto de Pedro, foi mantido no time. Atualmente, Pedro Rocha integra o grupo sub-20 do Fluminense.