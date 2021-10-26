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Pedro recebe alta após cirurgia no joelho direito e deve iniciar fisioterapia no Flamengo quarta

Atacante deixa o hospital no qual foi submetido a artroscopia no joelho direito na segunda-feira passada. Previsão de retorno aos campos é de três a quatro semanas...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 11:39
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O atacante Pedro, do Flamengo, recebeu alta na manhã desta terça-feira (26), no dia seguinte a ser submetido a uma artroscopia no seu joelho direito. O jovem, que sofreu uma lesão no menisco medial, tende a iniciar seu trabalho de recuperação na fisioterapia já na quarta-feira (27). A previsão de retorno aos gramados é de três a quatro semanas.O departamento médico do Flamengo agora volta suas atenções para contar com Pedro na final da Copa Libertadores. A partida decisiva com o Palmeiras acontece no dia 27 de novembro.
O atacante deixou uma postagem no Instagram após ser submetido à cirurgia: "Vamos ao próximo passo. Obrigado a todos pelo carinho e apoio. A força de vocês me dá tranquilidade e me enche de confiança para voltar o mais rápido possível. Deus está cuidando de tudo".Pedro divulga vídeo de sua saída do hospital (Reprodução / Instagram)Nos stories, o atleta ainda postou um vídeo junto com a namorada ao sair do hospital na Barra da Tijuca, onde aconteceu o procedimento.

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