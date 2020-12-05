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Pedro Raul reencontra Flamengo após golaço e busca fim de jejum no Botafogo

Camisa 9 marcou de voleio no empate entre as equipes no primeiro turno; no jogo deste sábado, atacante chega com o maior jejum sem balançar as redes pelo Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 07:30

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 07:30

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo vencia o Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, até os últimos minutos da partida. Um dos principais responsáveis por isso havia sido Pedro Raul, autor do gol alvinegro no duelo com um voleio praticamente sem ângulo após uma rebatida da defesa rubro-negra em um escanteio.
Neste sábado, às 17h, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo voltam a se encontrar, mas o contexto envolvendo Pedro Raul é bem diferente. O camisa 9, acumulando altos e baixos pelo Botafogo, chega para o clássico convivendo com o maior jejum sem balançar as redes desde que assinou com o Glorioso.
Já são nove jogos sem fazer um gol. A última vez que Pedro Raul mexeu no placar foi na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no dia 7 de outubro. Desde então, são praticamente dois meses sem marcar. O atacante do Botafogo ganhou até mesmo um quadro em homenagem ao gol marcado no Maracanã diante do clube da Gávea pelo programa "Globo Esporte".
- Se eu dominasse ou jogasse para dentro da área poderiam acontecer mil coisas. Ali foi uma tomada de decisão em curto período de tempo, de posicionar o corpo, virar e fazer o movimento. Fui muito feliz ali. Foi um movimento complexo, tem que ter um pouco de treino sim. Perguntaram de onde tirei isso, que loucura passou na minha cabeça para fazer? - explicou o atacante, à época.
Em uma fase inconstante, o camisa 9 reencontra um adversário marcado por um momento especial na carreira. O Botafogo, penúltimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, precisa de um resultado positivo para ganhar uma sobrevida na luta contra o rebaixamento. O atacante, por sua vez, busca reencontrar o caminho das redes.

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