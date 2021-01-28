Pedro Raul recebe proposta e Botafogo analisa para não ter que pagar bonificação de 1,5 mi de euros

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo pode perder o artilheiro da equipe na temporada. Nos últimos dias, uma equipe do exterior fez uma proposta oficial por Pedro Raul. O Alvinegro estuda os números apresentados e conversa com a equipe, mas um fator pode pesar para um desfecho positivo no negócio: uma cláusula de bonificação no contrato do atacante. A notícia foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.

Para assinar com o Botafogo junto ao Vitória de Guimarães sem custos, foi acertado que Pedro Raul teria direito de receber 1,5 milhão de euros (R$ 9,8 milhões, na cotação atual) se o camisa 9 participasse de 60% dos jogos do Botafogo na temporada - o que foi cumprido.

Sem ter como pagar este bônus, a diretoria encara a possibilidade de uma venda também como uma forma de se livrar desta dívida com Pedro Raul. As conversas estão em andamento e o desejo da cúpula alvinegra é também receber algum lucro, com o valor total da transferência ser superior ao que o clube deve ao jogador.

Vale ressaltar que o Botafogo tem 70% dos direitos econômicos de Pedro Raul. O camisa 9 tem 12 gols marcados na temporada e é o artilheiro do Alvinegro em 2020/21.