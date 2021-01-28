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Pedro Raul recebe proposta e Botafogo analisa para não ter que pagar bonificação de 1,5 mi de euros

Artilheiro do Alvinegro na temporada chama o interesse de uma equipe do exterior; diretoria conversa e tenta 'se livrar' de gatilho contratual do camisa 9...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:46

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 18:46
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo pode perder o artilheiro da equipe na temporada. Nos últimos dias, uma equipe do exterior fez uma proposta oficial por Pedro Raul. O Alvinegro estuda os números apresentados e conversa com a equipe, mas um fator pode pesar para um desfecho positivo no negócio: uma cláusula de bonificação no contrato do atacante. A notícia foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
Para assinar com o Botafogo junto ao Vitória de Guimarães sem custos, foi acertado que Pedro Raul teria direito de receber 1,5 milhão de euros (R$ 9,8 milhões, na cotação atual) se o camisa 9 participasse de 60% dos jogos do Botafogo na temporada - o que foi cumprido.
Sem ter como pagar este bônus, a diretoria encara a possibilidade de uma venda também como uma forma de se livrar desta dívida com Pedro Raul. As conversas estão em andamento e o desejo da cúpula alvinegra é também receber algum lucro, com o valor total da transferência ser superior ao que o clube deve ao jogador.
Vale ressaltar que o Botafogo tem 70% dos direitos econômicos de Pedro Raul. O camisa 9 tem 12 gols marcados na temporada e é o artilheiro do Alvinegro em 2020/21.
Com uma lesão na coxa, o camisa 9 não foi relacionado para a partida contra o Fluminense, no último sábado, pelo Brasileirão, e também não treinou durante a semana. Dependendo de como a negociação avançar, é possível que o camisa 9 não atue mais com a camisa alvinegra.
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