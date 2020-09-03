Pedro Raul lamenta empate do Botafogo, mas garante: 'Nós estamos no caminho certo'

Nesta quarta-feira, Botafogo e Coritiba não balançaram as redes no Nilton Santos e ficaram no zero a zero. Em entrevista após a partida, o atacante Pedro Raul lamentou o fato do Alvinegro não ter conseguido furar a defesa do Coxa.

- A gente tentou. O Coritiba veio com a estratégia de conseguir um ponto e jogou muito fechado. Não tem muito que ficar lamentando, sábado já temos um jogo muito difícil fora de casa e tentar voltar com os três pontos contra o São Paulo. É frustrante, a gente tentou até o último minuto. Tivemos mais uma vez um gol anulado, mas não vou entrar nesse mérito. Continuar trabalhando, acho que estamos no caminho certo. Uma pena não ter conseguido os três pontos e sábado vamos até São Paulo tentar os três - disse o atacante.