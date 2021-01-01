Pedro Raul artilheiro e Caio Alexandre o que mais jogou: os números do Botafogo em 2020

O ano de 2020 foi embora para ser esquecido pelo Botafogo. Apesar de 2021 começar com consequências dos meses passados, por conta das mudanças de calendário em detrimento do coronavírus, a virada de ano pode servir, como de praxe, para pedir esperança e boas vibrações pelos próximos 12 meses que estão por vir.
O Botafogo teve um desempenho negativo em 2020 e os números provam isto: vai para o ano novo sendo o 19º colocado do Campeonato Brasileiro com 23 pontos e estando cinco pontos atrás do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A meta, claro, é tentar se salvar da segunda divisão.
Em 47 jogos no ano passado, o clube de General Severiano teve 12 vitórias, 18 empates e 17 derrotas, um aproveitamento de 38,2%. Foram 46 gols feitos e 58 tentos levados.
OS ARTILHEIROSUm ano de altos e baixos, mas com a meta inicial batida: Pedro Raul terminou 2020 sendo o jogador que mais balançou as redes para o Botafogo. O camisa 9, vale ressaltar, voltou a encontrar o caminho do gol após mais de dois meses de seca apenas com Eduardo Barroca. Além dele, mais 14 jogadores fizeram tentos pelo Alvinegro no ano passado.
GOLS MARCADOS11x: Pedro Raul7x: Matheus Babi6x: Bruno Nazário5x: Caio Alexandre3x Keisuke Honda2x: Luís Henrique, Luiz Fernando, Victor Luís e Marcelo Benevenuto1x: Igor Cássio, Alex Santana, Cícero, Danilo Barcelos, Kalou e WarleyOS GARÇONSLuís Henrique saiu do Botafogo para o Olympique de Marselha-FRA no meio de 2020, mas ainda lidera uma das principais estatísticas do Glorioso na temporada: é o jogador com mais assistências no ano, ao lado de Bruno Nazário. O vice-líder no quesito, Luiz Fernando, também não é mais jogador do Alvinegro.
No que diz respeito ao passe para assistência - ou pré-assistência -, um conceito importante para a construção de jogo, o líder é Keisuke Honda, que deixou o clube recentemente. É o penúltimo passe de uma jogada antes de a bola balançar o fundo das redes.ASSISTÊNCIAS5x: Luís Henrique e Bruno Nazário3x: Luiz Fernando2x: Caio Alexandre, Pedro Raul e Cícero1x: Joel Carli, Lecaros, Guilherme Santos, Matheus Babi, Rhuan, Kalou, Kevin, Kanu, Victor Luís, Marcelo Benevenuto, Marcinho e José Welison
PASSES PARA ASSISTÊNCIA5x: Keisuke Honda3x: Fernando, Bruno Nazário, Caio Alexandre e Victor Luís2x: Danilo Barcelos e Kevin1x: Alex Santana, Luís Henrique, Kalou, Carlos Rentería e Rhuan
OS QUE MAIS JOGARAMCaio Alexandre deixou de participar de apenas cinco jogos do Botafogo em 2020 e foi o atleta que mais apareceu com a camisa preta e branca no ano. O camisa 19 se consolidou como um jogador do time profissional e liderou este quesito.
Os três jogadores com mais aparições pelo Glorioso em 2020 são criados nas categorias de base do clube. Ao todo, o Alvinegro utilizou 23 atletas - seja iniciando uma partida ou entrando no decorrer de um duelo - na temporada.
JOGOS DISPUTADOS42x: Caio Alexandre (base)41x: Marcelo Benevenuto (base)40x: Kanu (base)37x: Bruno Nazário35x: Pedro Raul30x: Matheus Babi28x: Rhuan (base)27x: Keisuke Honda e Kevin24x: Rafael Forster, Victor Luís e Diego Cavalieri22x: Gatito Fernández, Guilherme Santos e Kalou20x: Luiz Otávio19x: Luís Henrique (base)18x: Federico Barrandeguy15x: Cícero14x: Warley13x: Luiz Fernando12x: Danilo Barcelos e Rentería11x: Alex Santana10x: Fernando (base)9x: Davi Araújo e José Welison8x: Rafael Navarro, Sousa (base) e Lecaros7x: Thiaguinho e Éber Bessa5x: Joel Carli e Kelvin4x: Igor Cássio (base), Ruan Renato, Gabriel Cortez, Ênio (base), Marcinho (base), Lucas Campos (base)2x: Lucas Barros (base), Gustavo Bochecha (base), Fernandes (base), Ênio (base), Wenderson (base), Iván Angulo e Matheus Nascimento (base)1x: Vinícius Tanque (base), Dedé (base), Leandrinho (base), Hugo (base), Saulo (base) e Helerson (base)