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  • Pedro Raul admite erros, mas torce por melhora do Botafogo: 'Que o clube encontre pessoas melhores'
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Pedro Raul admite erros, mas torce por melhora do Botafogo: 'Que o clube encontre pessoas melhores'

A caminho do futebol japonês, atacante agradeceu ao clube por passagem de praticamente um ano e afirmou que sempre ficará na torcida pelo Alvinegro...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 15:47
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Pedro Raul não veste mais a camisa do Botafogo. Negociado com o Kashiwa Reysol, do Japão, na manhã desta quinta-feira, o atacante está a caminho do futebol asiático e deixará o clube de General Severiano com 12 gols marcados em 39 jogos disputados.
Por meio de uma rede social, o atacante de 23 anos se despediu do Glorioso. Na mensagem, Pedro Raul admitiu erros durante a temporada, lamentou o rebaixamento, mas torce para que o Botafogo possa se reerguer com novas pessoas no comando.
O Botafogo conseguiu lucrar na negociação, se livrando da bonificação de 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) que Pedro Raul tinha direito por ter atuado em 60% dos jogos como titular.CONFIRA A MENSAGEM DE PEDRO RAUL:"Depois de praticamente um ano, me despeço hoje desse grande clube. Num ano muito difícil para todos nós, infelizmente não conseguimos conquistar nossos objetivos.Muitos erros aconteceram, que servem e servirão de aprendizados.Mesmo assim, tenho que agradecer a todos profissionais que trabalhei esse ano, que me ajudaram a crescer como atleta e principalmente como pessoa.Que o clube venha a se reerguer, e encontrar pessoas melhores e capazes de gerir essa grande instituição que é o Botafogo.A torcida merece muito mais.Obrigado à todos! Estarei, mesmo de longe, sempre na torcida!"

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