Pedro Raul admite erros, mas torce por melhora do Botafogo: 'Que o clube encontre pessoas melhores'

Por meio de uma rede social, o atacante de 23 anos se despediu do Glorioso. Na mensagem, Pedro Raul admitiu erros durante a temporada, lamentou o rebaixamento, mas torce para que o Botafogo possa se reerguer com novas pessoas no comando.

O Botafogo conseguiu lucrar na negociação, se livrando da bonificação de 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) que Pedro Raul tinha direito por ter atuado em 60% dos jogos como titular.CONFIRA A MENSAGEM DE PEDRO RAUL:"Depois de praticamente um ano, me despeço hoje desse grande clube. Num ano muito difícil para todos nós, infelizmente não conseguimos conquistar nossos objetivos.Muitos erros aconteceram, que servem e servirão de aprendizados.Mesmo assim, tenho que agradecer a todos profissionais que trabalhei esse ano, que me ajudaram a crescer como atleta e principalmente como pessoa.Que o clube venha a se reerguer, e encontrar pessoas melhores e capazes de gerir essa grande instituição que é o Botafogo.A torcida merece muito mais.Obrigado à todos! Estarei, mesmo de longe, sempre na torcida!"