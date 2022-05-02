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futebol

Pedro publica mensagem à torcida e deixa futuro no Flamengo em aberto

Atacante não esconde insatisfação por poucos minutos em campo, mas afirma que seguirá '100% no Flamengo até quando for para ser'...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 21:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 21:26
Após a vitória sobre o Altos-PI, neste domingo por 2 a 1, o atacante Pedro usou as redes sociais para publicar uma mensagem direcionada à torcida do Flamengo. Autor de um dos gols no Albertão, o atacante já havia falado sobre a situação no clube na saída de campo, mas voltou a escrever sobre o tema e deixou o futuro em aberto: "O que será daqui pra frente? Não consigo prever." Confira a publicação feita pelo atacante Pedro, do Flamengo:
"Na minha carreira cuido EU.
Desde que cheguei aqui no Flamengo procurei me entregar e me doar ao máximo. Todos os dias. Em campo, no dia a dia e me cuidando fora dele. Entreguei muito em 2020 e 2021. Tenho consciência disso.
Por escolhas de quem aqui estava, o que entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando os principais os jogos? Claro que não. Se tivesse, certamente, penduraria as chuteiras. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual e o Paulo.
E sabe o que mais me alegro? Consegui vencer meus pensamentos negativos e aqui estou. Forte. Fazendo o que é necessário.
O que será daqui pra frente? Não consigo prever. Uma coisa é certa: minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros.
Pela instituição e seus torcedores, que me abraçaram desde o meu primeiro dia.
Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realiza-los, não preciso ser antiprofissional.
Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser."Após atuar por empréstimo em 2020, Pedro teve os direitos econômicos comprados pelo Flamengo, junto à Fiorentina, da Itália, por cerca de R$ 112, 4 milhões, desbancando o atacante Gabigol e o meio-campista Giorgian De Arrascaeta e tornando-se a contratação mais cara da história do Rubro-Negro.
Em fevereiro, o Palmeiras buscou informações e sinalizou uma oferta de mais de R$ 100 milhões por Pedro. O Flamengo, que tem contrato com o atacante até dezembro de 2025, não abriu a tratativa. A multa rescisória do centroavante para o mercado nacional está estipulada em contrato em 100 milhões de euros.
Crédito: PedromarcouumdosgolsdavitóriadoFlamengosobreoAltos-PI(Foto:GilvanDeSouza/Flamengo

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