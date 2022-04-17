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Pedro Martins nega ‘vulnerabilidade’ do clube na saída de Vitor Roque do Cruzeiro: 'Foi vontade dele ir embora'

A ida do atacante para o Athletico-PR segue sendo pauta na Raposa, gerando desconforto na direção do clube azul...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 18:41

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 18:41

O atacante Vitor Roque deixou o Cruzeiro há mais de uma semana, já se apresentou e até foi relacionado pelo Athletico-PR para jogar contra o Atlético-MG. Todavia, o assunto ainda “rende” na Toca da Raposa, pois segundo o clube mineiro, a ida do jogador, de 17 anos para o Furacão não foi correta, gerando trocas de acusações com o agente do atleta, André Cury e o diretor de futebol do time do Paraná, Alexandre Mattos. Pedro Martins, diretor de futebol do time mineiro, comentou que Roque foi embora porque quis e não tentou fazer um acordo com o Cruzeiro. O dirigente também falou, ou despistou, sobre os reforços que poderiam vir para o time, já que há uma economia de quase 5 milhões mensais no orçamento da Raposa. Confira o que disse Pedro Martins nos vídeos da matéria. O diretor de futebol da Raposa deu as versões do clube sobre o caso Vitor Roque-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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