Pedro Martins nega ‘vulnerabilidade’ do clube na saída de Vitor Roque do Cruzeiro: 'Foi vontade dele ir embora'

O atacante Vitor Roque deixou o Cruzeiro há mais de uma semana, já se apresentou e até foi relacionado pelo Athletico-PR para jogar contra o Atlético-MG. Todavia, o assunto ainda “rende” na Toca da Raposa, pois segundo o clube mineiro, a ida do jogador, de 17 anos para o Furacão não foi correta, gerando trocas de acusações com o agente do atleta, André Cury e o diretor de futebol do time do Paraná, Alexandre Mattos. Pedro Martins, diretor de futebol do time mineiro, comentou que Roque foi embora porque quis e não tentou fazer um acordo com o Cruzeiro. O dirigente também falou, ou despistou, sobre os reforços que poderiam vir para o time, já que há uma economia de quase 5 milhões mensais no orçamento da Raposa. Confira o que disse Pedro Martins nos vídeos da matéria. O diretor de futebol da Raposa deu as versões do clube sobre o caso Vitor Roque-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)