Pedro Martins já estaria apalavrado com o Cruzeiro para ser o diretor de futebol do clube

Alguns nomes foram ventilados como prováveis para assumir a diretoria de futebol do Cruzeiro. Mas, o que está mais próximo de ir para a Toca da Raposa é o executivo Pedro Martins, que tem acerto apalavrado com o time mineiro.

Pedro tem passagens por clubes brasileiros, formação no exterior e que estava na Federação Paulista de Futebol, na área de competições. O executivo já teria comunicado à FPF sobre proposta recebida da Raposa e estaria tratando de sua saída da federação paulista. Além da instituição de São Paulo, Pedro Martins esteve no Athletico-PR em um processo de integração do futebol profissional com a base, algo que é muito bem visto pela atual gestão cruzeirense. O corpo diretivo celeste, comandado por Ronaldo, quer um profissional capaz de fazer análises de desempenho, captação de jogadores e formação de atletas de base, capazes de dar retorno esportivo e financeiro. O Cruzeiro está sem diretor de futebol desde a saída de Alexandre Mattos, que foi desligado antes mesmo de ser anunciado de forma oficial. Mattos vinha trabalhando nos bastidores para trazer reforços ao time azul. Até então, ele tinha feito nove contratações.