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Pedro Martins já estaria apalavrado com o Cruzeiro para ser o diretor de futebol do clube

Ele é funcionário da FPF (Federação Paulista de Futebol) e tem perfil que agrada à nova direção cruzeirense, comandada por Ronaldo Fenômeno...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 17:06

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:06

Alguns nomes foram ventilados como prováveis para assumir a diretoria de futebol do Cruzeiro. Mas, o que está mais próximo de ir para a Toca da Raposa é o executivo Pedro Martins, que tem acerto apalavrado com o time mineiro.
Pedro tem passagens por clubes brasileiros, formação no exterior e que estava na Federação Paulista de Futebol, na área de competições. O executivo já teria comunicado à FPF sobre proposta recebida da Raposa e estaria tratando de sua saída da federação paulista. Além da instituição de São Paulo, Pedro Martins esteve no Athletico-PR em um processo de integração do futebol profissional com a base, algo que é muito bem visto pela atual gestão cruzeirense. O corpo diretivo celeste, comandado por Ronaldo, quer um profissional capaz de fazer análises de desempenho, captação de jogadores e formação de atletas de base, capazes de dar retorno esportivo e financeiro. O Cruzeiro está sem diretor de futebol desde a saída de Alexandre Mattos, que foi desligado antes mesmo de ser anunciado de forma oficial. Mattos vinha trabalhando nos bastidores para trazer reforços ao time azul. Até então, ele tinha feito nove contratações.
Porém, todos os nomes deverão ter seus acordos revisados pelo “Novo Cruzeiro”, que quer reduzir a folha salarial para se adequar a uma nova realidade financeira do clube, que se transformou em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O elenco se apresentará na Toca da Raposa na próxima terça-feira, dia 4 de janeiro e ainda há incógnitas de quem seguirá ou deixará o clube para a temporada 2022.
Crédito: PedroMartinstempassadonaFederaçãoPaulistadeFuteboleseaproximadoCruzeiro-(Divulgação/FPF

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