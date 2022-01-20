Pedro Martins garante que solucionar o transfer ban é uma prioridade no Cruzeiro

O novo diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, falou pela primeira vez sobre o Transfer Ban, punição da FIFA que impede a Raposa de registrar novos atletas. O novo homem forte do time celeste no futebol disse que a prioridade e solucionar o problema, pois caso não tenha pago parte das dívidas, os reforços contratados não poderão estrear no Mineiro 2022, quarta-feira, contra a URT, no Independência. Ronaldo Fenômeno detalhou a fragilidade das finanças do clube e citou que a prioridade agora é quitar débitos na FIFA para evitar outras punições pelo Transfer Ban, que impedem a Raposa neste momento de registrar novos jogadores. Ronaldo disse que as dívidas de curto, médio prazo podem superar os R$ 140 milhões. O clube azul deve, a curto prazo, R$ 7 milhões ainda pela compra de Arrascaeta e mais R$ 6 milhões pela compra do atacante Riascos, em 2015, junto ao d Mazatlán, do México. Pedro Martins falou pela primeira vez sobre o Transfer Ban desde que Ronaldo assumiu o controle da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)