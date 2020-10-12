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Pedro lembra tempos de futsal e festa temática do Flamengo na infância: 'Acredite no seu sonho de criança'

Antes de se profissionalizar, atacante teve uma história de sete anos no Flamengo, que passou por salão e campo e foi interrompida por conta da dispensa do clube...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 17:25

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 17:25

Crédito: Acervo Pessoal
Pedro não esconde para ninguém que o Flamengo é o seu clube de coração. E desde a infância. Nesta segunda-feira, Dia das Crianças (12), o atacante aproveitou a data para fazer uma postagem nas redes sociais na qual motiva em prol da perseverança quanto aos sonhos, trajado de Flamengo.
- Acredite no seu sonho de criança. Feliz dia para todas as crianças - escreveu Pedro, hoje aos 23 anos. Nas imagens, uma o traz em uma festa de aniversário temática rubro-negra. Em outra, também do período de sua infância, Pedro relembra quando defendeu o Flamengo nos tempos de futsal do clube da Gávea.
Cabe lembrar que, aos oito anos, Pedro apareceu no Flamengo para dar início a uma história de sete anos, que passou por salão e campo e foi interrompida por conta da dispensa do Fla, aos 15 anos. Hoje, de volta (por empréstimo junto à Fiorentina-ITA), é protagonista do ataque - são 14 gols em 29 jogos.
E a próxima oportunidade de Pedro ampliar os ótimos números pelo clube de infância será nesta terça, contra o Goiás, em duelo atrasado pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a bola rola a partir das 18h.

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