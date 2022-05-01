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Pedro ironiza 'pitacos' sobre carreira e fala sobre futuro no Flamengo: 'No meio do ano veremos o que é melhor'

Neste domingo, contra o Altos, Pedro voltou a marcar um gol pelo Flamengo após 67 dias...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 20:16
Na vitória sobre o Altos-PI por 2 a 1, neste domingo, o atacante Pedro voltou a marcar um gol pelo Flamengo após mais de dois meses. O centroavante, que vinha tendo poucos minutos com Paulo Sousa recentemente, falou na saída do gramado sobre a sua situação no clube. Ironizando os "conselhos" dados sobre a carreira, o camisa 21 deixou o futuro em aberto: "Vamos ver o que é melhor."- Muito feliz em ajudar a equipe com gol. As pessoas querem ditar o que devo ou não devo fazer. A carreira é minha. Quem manda sou eu. Jogar poucos minutos não é o que eu quero, lógico, mas o Paulo tem conversado comigo para ditar o que devo fazer em campo, as instruções. O que devo fazer está no meu alcance: trabalhar, performar, dar o meu melhor no meu dia a dia. É o que venho fazendo, focando em mim, no meu trabalho - afirmou Pedro, à Amazon Prime, antes de completar:
- E no meio do ano a gente conversa, ver o que é melhor para nós todos. Sempre que estiver no Flamengo vou dar minha vida, agradeço muito o carinho dos torcedores e que o Flamengo sempre me deu. É o que falo: trabalhar, performar, e fazer o que está ao meu alcance - finalizou o centroavante do Fla.Reserva de Gabigol, Pedro recebeu ofertas do Palmeiras na última janela de transferências, e acenou positivamente ao interesse, mas a diretoria do Flamengo preferiu não abrir negociação com o clube paulista. Relembre!
Crédito: PedrodeixoufuturoemabertonoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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