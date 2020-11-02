Pedro iguala marca pessoal de 2018 e faz o 90º gol do Flamengo deste ano

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

No último domingo, em pleno Maracanã e pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tarde do Flamengo foi de pesadelos, mas serviu, ao menos, para Pedro ratificar a sua ótima fase. Autor do gol que abriu o placar, encerrado em 4 a 1 para o São Paulo, o centroavante igualou a sua marca de 2018 no Brasileirão, a mais artilheira de sua carreira quanto à competição: dez gols. Na atual edição, Pedro é o terceiro maior artilheiro do Brasileiro (saiba mais) e, para chegar a dez gols, precisou de 17 partidas, sendo 11 como titular. Antes, quando ainda defendia o Fluminense, havia chegado ao mesmo número de gols em 15 jogos, porém foi titular em todas as ocasiões (jogou 19 vezes naquele Brasileiro, até se lesionar gravemente e ter o trajeto interrompido).

90 GOLS E PEDRO PERTO DE OUTRO RECORDE PESSOAL

Outro curiosidade é que o mais recente gol de Pedro fez com que o Flamengo chegasse a 90 gols na temporada, em 46 jogos. Somando todos os torneios, Pedro acumula 18 gols nas 35 partidas realizadas com a camisa rubro-negra, o que o deixa isolado como artilheiro do clube em 2020 - o segundo é Gabigol, ainda lesionado, com 16. Bruno Henrique soma 15.

Agora, o feito a ser igualado e, consequentemente, batido por Pedro é o de sua temporada mais artilheira. Em 2018, ao todo, marcou 19 gols em 40 jogos. Ou seja, com mais um tento pelo Flamengo, ele iguala o ano mágico vivido quando defendia o Tricolor.

EM BUSCA DO EQUILÍBRIO

Se o ataque tem dado conta do recado, o sistema defensivo, por sua vez, tem deixado a desejar, sobretudo no Brasileirão - onde o Fla possui a defesa mais vazada dentre os clubes do G6 e inferior a três clubes no Z4, por exemplo. A busca é pelo equilíbrio, e, agora, Dome terá a chance de externar a correção de erros em uma partida decisiva.