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Pedro, Gabigol e Bruno Henrique: Flamengo deve voltar a ter trio de luxo após dois meses e meio

Após desencontros (entenda: lesões e convocações), trinca de goleadores de peso estará à disposição do Rubro-Negro. Próximo jogo será neste domingo, contra o Santos, em casa...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 08:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Pedro, Gabigol e Bruno Henrique vão para o jogo contra o Santos (Fotos: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo pode se dar ao luxo de contar com três goleadores letais a nível de Seleção Brasileira. E, para este domingo, contra o Santos, Rogério Ceni terá Pedro, Gabigol e Bruno Henrique à disposição pela primeira vez desde que assumiu o clube, pois faz tempo que o trio não está inteiramente disponível. Para ser mais preciso, a última vez em que Pedro, Gabigol e Bruno Henrique estiveram relacionados e jogaram em uma mesma partida ocorreu no dia 30 de setembro, na vitória de goleada (4 a 0) sobre o Independiente Del Valle, no Maracanã. Na ocasião, Gabigol e Pedro iniciaram o jogo, mas o camisa 9 lesionou o tornozelo e saiu no intervalo, dando lugar a Bruno Henrique.
Por falar em Gabriel Barbosa e lesão, o atacante retorna de outro contratempo físico (desequilíbrio muscular) justamente neste domingo, acirrando a concorrência no ataque rubro-negro. Pedro respondeu sobre isso, inclusive:
- A gente sempre fala, quem ganha com isso é o Flamengo com vários jogadores de qualidade na frente, sempre entrando e dando conta do recado. Isso é o mais importante. Estar bem, disposto a ajudar o Flamengo, e a briga é sadia. O Rogério sabe muito bem administrar, e temos tudo para crescer com o técnico - falou o camisa 21, na entrevista coletiva da última quinta-feira, um dia após ser adquirido em definitivo pelo Fla e assinar até 2025.
MAIS DE 50% DOS GOLS DO FLA NO ANO
Não é coincidência o fato de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique serem responsáveis por 54,4% dos gols do Flamengo na temporada. O trio justifica o investimento de cerca de R$ 200 milhões (somando os três direitos econômicos adquiridos), idolatria e expectativa da torcida com constantes bolas na rede.
Quanto à artilharia interna, o primeiro lugar do "pódio" rubro-negro é de Pedro, com 20 gols (em 39 jogos). Em seguida, vêm Gabigol, com 18 (em 29 jogos), e Bruno Henrique, com 17 (em 39 jogos, assim como Pedro).
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Como Pedro destacou recentemente, a sorte é de Ceni que terá o trio de prontidão para não deixar o São Paulo distanciar-se na liderança e defender o título do Brasileiro. O próximo jogo será neste domingo, contra o Santos, pela 25ª rodada, às 16h, no Maracanã. O Peixe que lute para frear a trinca.

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