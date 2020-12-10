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Pedro exalta parceria entre atacantes do Flamengo e dá certeza de evolução sob o comando de Ceni

Artilheiro rubro-negro em 2020, Pedro vê com bons olhos a disputa no ataque do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 17:37

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 17:37

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Contratado em definitivo, o atacante Pedro vibrou com a continuidade de seu sonho de defender o Flamengo até dezembro de 2025. Em sua primeira entrevista após a negociação bem sucedida com a Fiorentina, da Itália, o artilheiro também foi questionado sobre a forte concorrência que seguirá tendo no ataque do clube, com Bruno Henrique, Gabriel Barbosa & Cia. Em todas respostas, o camisa 21 destacou o lado positivo da disputa no elenco.
- A gente sempre fala, quem ganha com isso é o Flamengo com vários jogadores de qualidade na frente, sempre entrando e dando conta do recado. Isso é o mais importante. Estar bem, disposto a ajudar o Flamengo e a briga é sádia. O Rogério sabe muito bem administrar e temos tudo para crescer com o técnico - afirmou, antes de responder se Gabigol é "parceiro ou concorrente"
- Muito bom poder jogar ao lado do Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro... Vários craques. Nos damos muito bem (Pedro e Gabigol). Temos muito tempo para permanecer juntos e fazer a alegria de toda Nação. É uma parceria, todos estamos aqui para ajudar o Flamengo dentro de campo, conquistar títulos, colocar o Flamengo no topo que é o que queremos. Com as eliminações para Racing e São Paulo, na Libertadores e Copa do Brasil, resta ao Flamengo nesta temporada a disputa do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos, o time da Gávea está na terceira posição, atrás do São Paulo (50) e do Atlético-MG (43). As quedas precoces serviram de lição, na visão de Pedro, que ressaltou a oportunidade recebida pelo elenco e comissão técnica de ter mais tempo para trabalhar e desenvolver as ideias do treinador Rogério Ceni.
- Foram duas eliminações dolorosas para a gente, mas agora temos tempo para trabalhar com o Rogério Ceni. Essas semanas estão sendo boas, tenho certeza que vamos evoluir. Ele está implementando as características do jogo e nós estamos assimilando muito bem no dia a dia. Vamos chegar firme para disputar firme esse Brasileirão até o final da temporada - disse, antes de seguir:
- Cada treinador tem sua característica, sua formação. O importante é estarmos bem no dia a dia, dispostos a ajudar. Quem vai jogar ou não, é com o Rogério Ceni. Temos que estar prontos para quando entrarmos. Tenho certeza que vamos evoluir com o Rogério.

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