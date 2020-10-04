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Pedro: 'Estou feliz com o momento em que vivo no Flamengo'

Atacante abriu caminho para a vitória do Mais Querido sobre o Athletico Paranaense neste domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:24

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:24

Crédito: Pedro abriu o placar na vitória do Flamengo sobre o Furacão neste domingo, no Maracanã (Alexandre Vidal / CRF
Autor do primeiro gol na vitória do Flamengo sobre o Atlhetico Paranaense, por 3 a1, neste domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro demonstrou novamente que o torcedor do Mais Querido pode ficar despreocupado quando não puder contar com Gabigol, que se recupera de lesão no tornozelo direito.
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
— Agradeço por essa oportunidade, por mais uma vez fazer um bom jogo. Esse prêmio não é só meu, é de meus companheiros, que me ajudaram a fazer o gol. Estou feliz com o momento em que vivo no Flamengo, espero evoluir ainda mais, para conquistar grandes coisas aqui — disse Pedro à TV Globo após receber da emissora o troféu de craque da partida.
O Flamengo voltará a jogar no Maracanã na próxima quarta-feira, às 19h15, quando receberá o Sport, pela 14ª rodada do Brasileiro.

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