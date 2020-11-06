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Pedro é mais um desfalque para o Flamengo nas quartas da Copa do Brasil; confira a lista completa!

Convocado por Tite para a Seleção Brasileira, o artilheiro do Flamengo será baixa para Dome Torrent nos jogos das quartas de final da Copa do Brasil e em rodada do Brasileirão...
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Publicado em 

06 nov 2020 às 12:21

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 12:21

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na manhã desta sexta-, o atacante Pedro foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, nos dias 13 e 17 de novembro. E mais, a CBF definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo enfrentará o São Paulo, em 11 e 18 de novembro. Assim, o artilheiro se junta à lista de desfalques que o treinador Domènec Torrent terá.
O Flamengo iniciará o duelo em casa, no Maracanã, e decidirá no Morumbi.
Além de Pedro - chamado por conta da lesão de Neymar -, o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro já estavam convocados para os jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, em São Paulo e em Montevidéu, respectivamente.
O meia Arrascaeta já está convocado para defender o Uruguai e o mesmo deve acontecer com o lateral-direito Maurício Isla, titular da seleção do Chile e do Fla.A apresentação da Seleção Brasileira está prevista para o dia 9 de novembro. Portanto, o confronto com o Atlético-MG, neste domingo, será o último antes de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Pedro ficarem à disposição de Tite, assim como os de Arrascaeta e Isla. Além do jogo de ida das quartas de final contra o São Paulo, no dia 11, os atletas também perderão o jogo contra o Atlético-GO, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está marcada para o dia 14.
A participação dos atletas no duelo decisivo contra o Tricolor é uma incógnita, apesar de estar marcada para o dia seguinte da quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Já aconteceu, em outras ocasiões, do Flamengo preparar uma logística a fim de contar com os atletas nestas condições. Porém, isso também depende que os mesmos não sejam utilizados pelas seleções.Confira as datas dos jogos do Flamengo e das seleções nas Eliminatórias:
9/11- Jogadores convocados devem se apresentar às respectivas seleções
11/11- Flamengo x São Paulo, no Rio, na ida das quartas da Copa do Brasil
13/11 - Brasil x Venezuela, em São Paulo, pela 3ª rodada das Eliminatórias- Colômbia x Uruguai, em Barranquilla, pela 3ª rodada das Eliminatórias- Chile x Peru, em Santiago, pela 3ª rodada das Eliminatórias
14/11​ - Flamengo x Atlético-GO, no Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão
17/11- Venezuela x Chile, em Caracas, pela 4ª rodada das Eliminatórias- Uruguai x Brasil, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatórias
18/11- São Paulo x Flamengo, em São Paulo, na volta das quartas da Copa do Brasil

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