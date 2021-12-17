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futebol

Pedro e Flamengo estão na 'mesma página' quanto ao futuro do atacante

Com contrato até 2025, centroavante tem o desejo de seguir no Flamengo, clube pelo qual alcançou a marca de 100 jogos em 2021. São 41 gols do centroavantes vestindo o Manto...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 15:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 15:00

Flamengo e Pedro estão na "mesma página" em relação ao futuro do jogador no clube. Se o atacante pode despertar o desejo de outros times brasileiros, nada de concreto chegou ao seu estafe, tampouco à direção da Gávea. Assim, a sequência de Pedro no Ninho do Urubu em 2022 sequer entrou em discussão.Pedro encerrou 2021 apenas como o 17º jogador com mais minutos em campo pelo Flamengo. Mesmo assim, nas 46 partidas que disputou (24 como titular), o centroavante marcou 18 gols, ficando atrás apenas de Gabigol (34), Bruno Henrique (20) e Michael (19) - três dos seis atletas que mais atuaram no ano.
A temporada, contudo, também ficou marcada pelo imbróglio envolvendo o Flamengo e a CBF - que acabou com a não liberação de Pedro para defender a Seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio - e a lesão no joelho direito, que o atrapalhou na reta final de 2021, inclusive na preparação para a decisão da Libertadores. Na derrota para o Palmeiras, Pedro entrou já na prorrogação.
De toda forma, não há insatisfação por parte do centroavante, que não pensa em deixar o Flamengo. Seu vínculo com o clube da Gávea - cujo investimento no atleta alcançará 14 milhões de euros, cerca de R$ 87 milhões, pelo atacante - é até 2025. Portanto, por parte do clube, apenas uma oferta com valor superior a esse, a qual não existe no momento, seria capaz de abrir tal possibilidade.
Crédito: OatacantePedroalcançouamarcade100jogospeloFlamengonestatemporada(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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