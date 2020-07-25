Pedro diz ser Flamengo 'desde criança' e fala sobre retorno ao clube: 'Fiz a escolha certa'

O atacante Pedro, do Flamengo, é o convidado do Aqui com Benja dessa semana, programa que será exibido pelo canal Fox Sports no sábado (25), às 23h30. Uma das principais contratações do Flamengo para a temporada, o centroavante disse de forma enfática ser 'Flamengo desde criança' e falou ter feito a escolha certa na sua carreira ao ter optado em vestir a camisa rubro negra em seu regresso ao Brasil. Fiz a escolha certa. Estou aqui conquistando títulos e evoluindo ao máximo com meus companheiros do meu lado, ao lado de Bruno Henrique, de Gabigol, craques que só me fazem crescer ainda mais no dia a dia. O Mister também facilitou muito a minha chegada ao Flamengo. - afirmou.Ainda sobre a era Jorge Jesus, o atacante pontuou que tê-lo como técnico foi um grande legado para sua carreira.