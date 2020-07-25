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Pedro diz ser Flamengo 'desde criança' e fala sobre retorno ao clube: 'Fiz a escolha certa'

Atacante conversou com Benjamin Back e falou sobre tudo na sua carreira...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 23:37

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 23:37

Crédito: Divulgação
O atacante Pedro, do Flamengo, é o convidado do Aqui com Benja dessa semana, programa que será exibido pelo canal Fox Sports no sábado (25), às 23h30. Uma das principais contratações do Flamengo para a temporada, o centroavante disse de forma enfática ser 'Flamengo desde criança' e falou ter feito a escolha certa na sua carreira ao ter optado em vestir a camisa rubro negra em seu regresso ao Brasil. Fiz a escolha certa. Estou aqui conquistando títulos e evoluindo ao máximo com meus companheiros do meu lado, ao lado de Bruno Henrique, de Gabigol, craques que só me fazem crescer ainda mais no dia a dia. O Mister também facilitou muito a minha chegada ao Flamengo. - afirmou.Ainda sobre a era Jorge Jesus, o atacante pontuou que tê-lo como técnico foi um grande legado para sua carreira.
- É muito exigente. Nos treinamentos, é 200% a cada dia. Cobrava sempre, não importava o placar. Tenho certeza que sou um jogador muito melhor. Sempre fui centroavante, sempre fui o 9, sempre fui um cara de área. Tive que me adaptar e sair mais da área - afirmou.
Sobre a saída de Jorge Jesus, Pedro afirmou compreender a decisão do novo treinador do Benfica e reiterou o carinho do elenco pelo 'Mister'.
- A gente tem um carinho enorme pelo Mister. É um direito que ele tem, nós respeitamos - concluiu.
*Estagiário sob a supervisão de Tadeu Rocha.

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