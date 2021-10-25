Pedro consultou médico particular sob orientação do Flamengo; veja a cronologia até a cirurgia do atacante

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Em meio a uma série de desfalques por problemas físicos nas últimas semanas, a notícia de que Pedro sofreu uma lesão de menisco e passará por cirurgia no joelho direito, nesta noite, reacendeu a discussão a respeito do departamento médico do Flamengo. A decisão foi tomada neste domingo, 12 dias após a pancada sofrida pelo atleta. No período, Pedro fez dois exames de imagem e foi orientado a procurar o Dr. Luiz Antônio Vieira, que o operou em 2018, por Márcio Tannure, médico do Fla, que participou da conversa no fim de semana.Abaixo, o LANCE! faz uma cronologia dos fatos envolvendo o atacante desde o jogo contra o Juventude, quando sofreu uma pancada no joelho direito. Pedro acabou atuando "no sacrifício" contra o Athletico, na Arena da Baixada - onde marcou o gol de empate em 2 a 2 -, mas agora precisará afastar-se em fase decisiva da temporada. O prazo de recuperação é estipulado em três semanas.Depois contra o Juventude, um exame de imagem, apontou um edema ósseo no joelho direito. Pedro fez o tratamento indicado pelo DM do Flamengo, não jogou contra o Cuiabá e, na segunda e terça, dias 18 e 19, trabalhou no campo do Ninho do Urubu. Assim, na quarta, dia 20, foi para o jogo contra o Athletico.

Após a partida na Arena da Baixada, Pedro voltou de Curitiba com dores e realizou novo exame no sábado, dia 23. Após esse exame, Pedro foi orientado Dr. Márcio Tannure a procurar o médico que operou em 2018, o Dr. Luiz Antônio Vieira, para uma avaliação do quadro. Com os dois médicos e os resultados dos exames realizados nas semanas anteriores,, o diagnóstico foi feito, e ficou definido que o procedimento cirúrgico seria a melhor alternativa.Relembre a cronologia dos fatos até a confirmação da cirurgia em Pedro:

13/10 - PANCADA NO JOELHO DIREITOPedro sofre pancada no joelho direito no jogo contra o Juventude. Depois da partida, Flamengo informa que o atacante seria reavaliado no dia seguinte, 14.

14/10 - REAPRESENTAÇÃO SEM LESÃOFlamengo informa que Pedro "se reapresentou melhor, realizou trabalho regenerativo e tratamento no joelho direito". Contudo, um exame de imagem foi realizado e apontou edema ósseo no joelho direito, local da pancada.

17/10 - DESFALQUE CONTRA O CUIABÁPedro foi relacionado para o jogo contra o Cuiabá, mas foi vetado pelo DM do Flamengo por ainda estar com "dores no joelho direito e não ter se recuperado a tempo". O clube ainda informou que o atacante passaria por nova avaliação, no CT, no dia 18.20/10 - JOGA E MARCA CONTRA O FURACÃOPedro é relacionado e joga contra o Athletico, na Arena da Baixada. Marcou o gol de empate nos acréscimos, e, na saída de campo, admitiu que atuou no "sacrifício": "Consegui vir, tomei a pancada muito forte.o Flamengo pede isso".