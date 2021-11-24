Pedro celebra volta no Flamengo e mira final da Libertadores: 'Vamos em busca do título'

Foram 34 dias sem atuar pelo Flamengo, com uma cirurgia no joelho direito neste período, até Pedro entrar em campo nesta terça, no empate em 2 a 2 com o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, em jogo atrasado da segunda rodada do Brasileirão. Agora, o centroavante já mira a final da Libertadores de sábado, contra o Palmeiras, no Uruguai. O LANCE! faz a cobertura in loco da decisão. - Feliz demais em estar de volta. Muito ruim ficar fora, mas tive boa recuperação, Quero agradecer a todos. Não poderíamos ter tomado dois gols com um a mais. Agora é focar na decisão. Será um jogo difícil, contra o Palmeiras, todos sabem. Com respeito ao Palmeiras, mas vamos em busca do título. O Flamengo pede isso - falou Pedro, ao SporTV, na saída de campo.O Flamengo, agora, volta suas atenções para a decisão contra o Palmeiras, no sábado, no Estádio Centenario. A delegação rubro-negra embarca nesta quarta para Montevidéu, palco da final da Libertadores. O Rubro-Negro e o Verdão - campeões em 2019 e 2020, respectivamente - se enfrentarão em busca do Tri.