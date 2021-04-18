Pedro celebra volta, mas diz que trocaria gols por vitória do Flamengo

Afastado dos jogos desde o fim de março, Pedro retornou ao Flamengo, neste sábado, em grande estilo. Marcou os dois gols do Rubro-Negro no Estádio Luso-Brasileiro, mas não conseguiu evitar o empate em 2 a 2 com a Portuguesa pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Na saída de campo, o camisa 21 comentou a volta, afirmando que trocaria os gols marcados pelo resultado positivo.

- Feliz demais por voltar a jogar. Voltei fazendo, mas não era o resultado que queríamos. Conseguimos um ponto. Temos que buscar a vitória no último jogo - projetando o duelo com o Volta Redonda, no próximo domingo, no Maracanã.Ainda antes de deixar o gramado, Pedro lamentou a condição do gramado do Luso-Brasileiro, mas afirmou não servir como desculpas para o resultado, e voltou as atenções para a estreia na Libertadores, na terça, contra o Vélez.- Campo não é muito bom, a bola não quica muito, muito buraco. Isso não é desculpa. Não conseguimos vencer, temos que levantar a cabeça e pensar no Vélez agora - finalizou Pedro, que soma três gols na temporada de 2021.