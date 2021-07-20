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Pedro Castro recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Confiança

O volante recebeu o cartão na partida desta terça-feira à noite, contra o Goiás, válida pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão...
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Publicado em 

20 jul 2021 às 20:35

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 20:35

Crédito: Pedro Castro não estará disponível para o jogo do próximo sábado (Divulgação/Botafogo
Na noite desta terça-feira, o volante Pedro Castro, do Botafogo, recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Goiás, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. Dessa forma, o volante desfalcará o Alvinegro Carioca no próximo compromisso.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoO Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Confiança, em Aracaju, capital do Sergipe. Pedro Castro cumprirá suspensão neste confronto e, portanto, não estará disponível para a partida, que é válida pela 14ª rodada da Série B.
> Veja a tabela da Série B
Para a posição, o Botafogo conta hoje com Barreto e Matheus Frizzo. Além deles, Kayque está recuperado de lesão e voltou a aparecer no banco de reservas para a partida desta terça-feira à noite. Luís Oyama também é volante, mas está lesionado.

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