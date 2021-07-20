Pedro Castro recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Confiança

Crédito: Pedro Castro não estará disponível para o jogo do próximo sábado (Divulgação/Botafogo

Na noite desta terça-feira, o volante Pedro Castro, do Botafogo, recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Goiás, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. Dessa forma, o volante desfalcará o Alvinegro Carioca no próximo compromisso.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoO Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Confiança, em Aracaju, capital do Sergipe. Pedro Castro cumprirá suspensão neste confronto e, portanto, não estará disponível para a partida, que é válida pela 14ª rodada da Série B.

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