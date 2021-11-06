Pedro Castro pede atenção redobrada do Botafogo diante do Vasco: 'Temos de estar focados'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O meio-campista Pedro Castro exigiu que o Botafogo tenha atenção redobrada para o clássico diante do Vasco, que acontecerá neste domingo (7) em São Januário. Por mais que destaque a boa fase do Alvinegro na competição, o camisa 33 projeta um confronto bem acirrado.

>>>> Veja a classificação da Série B- Temos um clássico, um confronto gigante. Clássico tem como costume ser um campeonato à parte. A gente sabe da qualidade do adversário, mas todos também sabemos da nossa e do que queremos - afirmou, ressaltando a busca pelo acesso:

- Espero que a gente possa fazer uma grande partida para continuarmos focados no nosso principal objetivo na competição - completou.