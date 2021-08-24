Pedro Castro aponta importância de Enderson Moreira no Botafogo: “Nos dá mais confiança”

Crédito: Erica Martin/W9 Press/LancePress!

Desde que chegou ao Botafogo, Enderson Moreira demonstrou uma melhora significativa da equipe e vem garantindo bons resultados. Até aqui, são seis vitórias em oito partidas do time na Série B. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (24), no Nilton Santos, o meia Pedro Castro reconheceu a importância do trabalho feito pelo treinador.

> Confira a probabilidade de acesso do Botafogo à Série A- Acredito que venha da forma da organização da equipe dentro de campo. A mudança de treinador nos dá mais confiança, os resultados vieram e isso é bom. Antes a gente também tentava mas a bola não estava entrando, jogava bem e acabava perdendo. Hoje tem sido diferente, e tem grande parcela do Enderson. Nossa mudança dentro de campo também ajudou nisso - afirmou.

O próximo desafio do Botafogo é nesta sexta-feira (27), no Couto Pereira, contra o Coritiba, líder do campeonato. O jogo é válido pela 21º rodada da Série B. O meia valorizou o momento da equipe adversária mas afirmou que o grupo está confiante.

- A gente costuma dizer aqui dentro que o jogo mais importante é sempre o próximo. Nosso jogo importante dessa semana é contra o Coritiba, equipe muito qualificada, não está em primeiro à toa. A gente vai encarar esse jogo como encaramos todos os outros, vale três pontos como sempre. Temos uma equipe qualificada para fazer uma bela partida e dar confiança - relatou.

> Veja onde assistir os jogos do Botafogo na semana

Jogando fora de casa nesta Série B, o Botafogo possui apenas uma vitória. Um desempenho negativo para uma equipe que deseja se figurar entre os quatro primeiros colocados. Pedro Castro disse que o time precisa encontrar um equilíbrio nos resultados das partidas.

- A gente conversa sobre esses tipos de jogos. Precisamos encontrar um equilíbrio. Fizemos bons jogos fora de casa mas os resultados não estão surgindo. Viramos o turno agora, estamos trabalhando para melhorar e conseguir alcançar a pontuação que a gente precisa - ressaltou.VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE PEDRO CASTRO​Dupla de volantes- É uma disputa sadia. A gente tenta buscar o melhor entrosamento sempre nos treinamentos. Tem uma diferença de característica, e depende da estratégia que o professor Enderson quer para a partida. Quem ganha com isso é o Botafogo. Estamos conseguindo os resultados nas últimas partidas.

Posicionamento- Eu sou um meia que virei volante, mas dependendo da estratégia do professor ele opta por me usar adiantado. Estou aqui para ajudar independentemente de posição. Jogando de volante a gente enxerga mais o jogo, estando mais avançado você fica mais perto do gol.