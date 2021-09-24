Pedro Bicalho, meia do Palmeiras, projeta reta final da primeira fase do Paulista Sub-20

Crédito: César Greco

O Palmeiras Sub-20 recebe o São José na tarde desta quinta-feira (23), às 15 horas (de Brasília), na Academia de Futebol II, em Guarulhos, em confronto válido pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida será transmitida no site da Eleven Sports.

Vindo de vitória pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e com a classificação para a segunda fase encaminhada, o elenco do Palmeiras vira a chave e foca no Paulista, visando garantir a vaga para a próxima fase do torneio estadual com duas rodadas de antecedência.placeholderPara isso, uma vitória simples basta para a classificação, uma vez que a equipe tem sete pontos de vantagem sobre o União Mogi, quarto colocado. Caso alcance o resultado, restariam apenas seis pontos em disputa, e o Alviverde ficaria com a vaga entre os três melhores clubes de seu grupo.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Pedro Bicalho analisou o confronto diante da equipe joseense e destacou sobre o momento da competição.– A chave está equilibrada e sabemos das dificuldades do desafio. O pensamento é fazer o melhor possível para pontuar e nos manter na primeira colocação. Estamos chegando na reta final da primeira fase e queremos a classificação – destaca o meia Pedro Bicalho, que está à disposição do treinador Gilmey Aymberê.

Atual tetracampeão da competição, a fase inicial do Campeonato Paulista Sub-20 conta com nove grupos de seis times cada. O verdão está ao lado de Flamengo-SP, Taubaté, ECUS, São José e União Mogi, em partidas disputadas em turno e returno dentro das respectivas chaves, totalizando dez rodadas.