Pedro Arthur comemora vitória do Flamengo na Copinha e fala sobre disputa sadia pela titularidade

Na noite deste sábado, o Flamengo garantiu vaga na segunda fase da Copinha ao derrotar o Floresta (CE) por 4 a 0 na Arena Barueri. Autor do último gol do jogo, Pedro Arthur, que entrou na etapa complementar, destacou a importância de vencer os dois primeiros jogos na competição e a disputa sadia pela titularidade no Rubro-Negro.> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, no Rio- Sempre bom ganhar os dois primeiros jogos. A gente está classificado já, é só disputar com o Oeste para ver quem vai ficar em primeiro. Quem está no banco, quer estar jogando sempre, e entrar e fazer o gol é sempre bom para quem está vindo - disse Pedro Arthur, ao Sportv.