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Pedro Arthur comemora vitória do Flamengo na Copinha e fala sobre disputa sadia pela titularidade

Pedro Arthur entrou na etapa final e marcou o último gol da vitória do Flamengo sobre o Floresta, pela segunda rodada da Copinha...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 21:22

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 21:22

Na noite deste sábado, o Flamengo garantiu vaga na segunda fase da Copinha ao derrotar o Floresta (CE) por 4 a 0 na Arena Barueri. Autor do último gol do jogo, Pedro Arthur, que entrou na etapa complementar, destacou a importância de vencer os dois primeiros jogos na competição e a disputa sadia pela titularidade no Rubro-Negro.> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, no Rio- Sempre bom ganhar os dois primeiros jogos. A gente está classificado já, é só disputar com o Oeste para ver quem vai ficar em primeiro. Quem está no banco, quer estar jogando sempre, e entrar e fazer o gol é sempre bom para quem está vindo - disse Pedro Arthur, ao Sportv.
Já classificados para a fase mata-mata, Flamengo e Oeste se enfrentam no mesmo local e data, às 21h45, para definir o líder do Grupo 29. Ambas as partidas são válidas pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Crédito: PedroArthurentrounosegundotempodapartidacontraoForteeoFloresta(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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