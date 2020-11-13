Pedrinho relembra trauma com imprensa nos tempos de Palmeiras

Crédito: Reprodução SporTV

Em entrevista ao canal 'Desimpedidos' nesta semana, um dos destaques do Palmeiras entre 2001 e 2005 e agora comentarista de futebol, Pedrinho relembrou a sua passagem pelo Alviverde Imponente, comentou o carinho que tem pelo clube e também desabafou sobre o tratamento injusto que sofreu por parte da imprensa paulista.

Apesar de ter conquistado apenas um título vestindo o manto palestrino, o ex-meia criou uma forte identificação com o torcedor palmeirense e a história só não foi maior pelas lesões que ele sofreu nos seus quase cinco anos de clube.

– Eu sofri muito na pele a questão de lesões, de forma às vezes injusta, por parte da imprensa. Eu não queria me machucar. Eu era muito profissional, mas sofria com esses problemas de lesões, e isso causou um dano psicológico imenso. É um conflito de querer jogar e não poder. Eu fui muito maltratado, muitas vezes de forma injusta, com termos bem chulos, de menosprezo – disse o ex-jogador.

Campeão da Série B de 2003 com gol na grande final, Pedrinho lamentou não ter conseguido devolver o carinho da torcida dentro de campo e revelou até mesmo ter pedido pra não receber salários por um período:

– Fico muito triste de não ter correspondido às expectativas por causa das lesões. Foi um clube que sempre me abriu as portas e me tratou com muito carinho. Eu fiquei tão mal no Palmeiras por causa das lesões e da imprensa que, quando eu machuquei em uma das vezes, eu fui até o presidente e pedi para não receber esses três meses de salário – desabafou o ex-camisa 10.

Com 92 jogos e 32 gols pelo Verdão, um deles em um Dérbi no Morumbi, o hoje comentarista tem plena certeza que se não fossem as lesões, ele teria criado uma identificação ainda maior com os palmeirenses.