Pedrinho quer decidir o futuro rapidamente, prioriza o Corinthians, mas diretoria prega cautela

O empresário do atacante Pedrinho, Will Dantas, já deixou claro que o jogador prioriza uma volta para o Corinthians, clube que o revelou. Atleta do Shakhtar Donestk, da Ucrânia, a prata da casa corintiana está de volta ao Brasil, por conta da invasão russa ao país ucraniano. No entanto, o compasso entre as partes não está sincronizado. A diretoria do Timão prega cautela quanto a um possível retorno do atacante, já que a princípio a Fifa liberou os atletas e treinadores de equipes envolvidas no conflito entre Rússia e Ucrânia a suspenderem os seus contratos até o dia 30 de junho, quando será aberta uma nova janela de transferências na Europa. Contudo, um vínculo de apenas três meses é visto como invável para o Corinthians.

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Por outro lado, Will Dantas e o Shakhtar conversam sobre um possível acordo paralelo, com os ucraniados cedendo Pedrinho por empréstimo ao Timão até o fim da temporada, situação esta que já agrada a direção do clube alvinegro, que, ainda assim, segue tratando a possibilidade com cautela, pois precisaria principalmente definir a parte financeira.

De todo modo, a situação tem até sexta-feira para ser definida, já que a data é a limite para que os profissionais refugiados da Ucrânia definam o seu futuro com outras equipes.

Enquanto o Timão monitora a situação de Pedrinho com cautela, os rivais Palmeiras e São Paulo já procuraram o agente do jogador de maneira formal, manifestando o interesse em contar com o atleta. Equipes de fora do Brasil também se mostraram interessadas em contar com o atacante.

Enquanto isso, Pedrinho está em Maceió, com a família, se recuperando de traumas vistos e vivenciados durante os primeiros dias da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Além do atacante, o Corinthians também observa a situação do volante Maycon, que também foi revelado pelo clube do Parque São Jorge, estava no Shakhtar Donetsk, e está livre no mercado até, a princípio, o dia 30 de junho.