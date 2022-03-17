Pedri e Aubameyang marcam, Barcelona bate Galatasaray e se classifica às quartas da Liga Europa

O Barcelona bateu o Galatasaray de virada por 2 a 1 no NEF Stadyumu nesta quinta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Com a vitória, a equipe blaugrana garantiu a classificação às quartas de final da competição e saberá seu adversário no sorteio da fase, que acontece no dia 18 de março.
GALATASARAY NA FRENTE!O jogo começou bem equilibrado com as duas equipes buscando o ataque. O Galatasaray aproveitou para marcar o primeiro gol na bola parada. Aos 27 minutos, Cicaldau cobrou escanteio e Marcão chegou antes de Ferrán Torres na bola para abrir o placar em casa.
PEDRI EMPATA COM ESTILO!O Barcelona não se intimidou com o gol sofrido e correu atrás do empate. Aos 36 minutos, Pedri recebeu de Ferrán Torres na área, deixou dois defensores no chão e bateu no canto do gol para deixar tudo igual no placar.
AUBA DECIDE!O Barcelona voltou mais atento para o segundo tempo e conseguiu a virada logo no início. Aos quatro minutos, Busquets bateu de fora da área, o goleiro Peña defendeu, a bola sobrou para Pedri que chutou e o goleiro espalmou de novo. O rebote ficou com De Jong que tocou para Aubameyang decidir a classificação para a equipe.
SEQUÊNCIAO Barcelona tem um compromisso importante no fim de semana. A equipe comandada por Xavi enfrenta o Real Madrid em mais um ‘El Clásico’ pela La Liga. Enquanto o Galatasaray volta as atenções para o Campeonato Turco no domingo.