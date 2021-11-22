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futebol

Pedri, do Barcelona, sucede Haaland e é eleito Golden Boy 2021

Meia espanhol foi eleito o melhor jogador sub-21 em votação de jornal italiano. Bellingham, do Borussia Dortmund, ocupou o segundo lugar no pódio...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 08:24

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 08:24

Pedri, meia do Barcelona, foi eleito o Golden Boy 2021 pelo "Tuttosport". O atleta sucede Erling Haaland, que venceu o prêmio para o melhor jogador sub-21 no último ano, e entra no hall que já consagrou Wayne Rooney, Lionel Messi, Kylian Mbappé e outros craques.A votação, que contou com 40 jornalistas dos principais veículos do Velho Continente e outras personalidades do esporte, fez com que o atleta culé somasse 318 pontos. Em segundo lugar, Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, conquistou 119 pontos.
> Veja a tabela da Champions League
Além do jogador da equipe alemã, Pedri teve que superar outros concorrentes de peso, como Camavinga, do Real Madrid, Gravenberch, do Ajax, Mason Greenwood, do Manchester United e Musiala, do Bayern de Munique. Karim Adeyemi e Bryan Gil também participaram da disputa.
Na última temporada, Pedri participou de 52 dos 54 jogos disputados pelo Barcelona em 2020/2021. O atleta foi peça importante na conquista da Copa do Rei e também conquistou um lugar na seleção espanhola, com quem fez uma trajetória marcante na Eurocopa e nos Jogos Olímpicos.
Crédito: PedriéeleitooGoldenBoy2021(Foto:Reprodução/TwitterPedri

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