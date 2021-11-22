Pedri, do Barcelona, sucede Haaland e é eleito Golden Boy 2021

Pedri, meia do Barcelona, foi eleito o Golden Boy 2021 pelo "Tuttosport". O atleta sucede Erling Haaland, que venceu o prêmio para o melhor jogador sub-21 no último ano, e entra no hall que já consagrou Wayne Rooney, Lionel Messi, Kylian Mbappé e outros craques.A votação, que contou com 40 jornalistas dos principais veículos do Velho Continente e outras personalidades do esporte, fez com que o atleta culé somasse 318 pontos. Em segundo lugar, Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, conquistou 119 pontos.

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Além do jogador da equipe alemã, Pedri teve que superar outros concorrentes de peso, como Camavinga, do Real Madrid, Gravenberch, do Ajax, Mason Greenwood, do Manchester United e Musiala, do Bayern de Munique. Karim Adeyemi e Bryan Gil também participaram da disputa.

Na última temporada, Pedri participou de 52 dos 54 jogos disputados pelo Barcelona em 2020/2021. O atleta foi peça importante na conquista da Copa do Rei e também conquistou um lugar na seleção espanhola, com quem fez uma trajetória marcante na Eurocopa e nos Jogos Olímpicos.